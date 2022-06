Assoro: controlli nel settore edile svolti dai Carabinieri

Prosegue nel territorio della provincia di Enna la vigilanza straordinaria nel settore edile contro il lavoro irregolare e le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro disposta dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nell’ultima settimana si sono svolti dei controlli ispettivi operati in sinergia dai Carabinieri della Stazione di Assoro e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Enna, ed è stato individuato un cantiere di ripavimentazione di un tratto di strada urbana con varie irregolarità sia dal punto di vista del lavoro nero che della sicurezza in materia del lavoro.

E’ stato infatti individuato un lavoratore in nero di nazionalità albanese, senza permesso di soggiorno, ed è stato accertato che la ditta non aveva effettuato le visite mediche di idoneità al lavoro, la formazione e l’informazione sulla sicurezza del lavoro ad alcuni degli operai presenti in cantiere.

Il cantiere è stato sospeso per la violazione del lavoro nero e sono state impartite delle prescrizioni a regolarizzare le violazioni della normativa in materia di sicurezza. Sono state accertate violazioni corrispondenti ad ammende penali per euro 31.449,00 e sanzioni amministrative per euro 6.820,00, e sarà deferito alla Procura della Repubblica di Enna il responsabile della ditta affidataria dei lavori.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Enna e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, d’intesa anche con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e con il coordinamento della Procura della Repubblica di Enna, proseguiranno al fine di conseguire il rispetto della normativa giuslavoristica e della sicurezza del lavoro nello specifico settore edile.