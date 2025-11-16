Assoro: confronto sul futuro delle aree interne tra Sicilia ed Europa

PUBBLICITÀ

Si è svolto ieri, nella sala consiliare di Assoro, l’incontro dal titolo “Il futuro delle aree interne tra Sicilia ed Europa: sanità, istruzione, agricoltura e infrastrutture”, promosso dal Circolo del Partito Democratico di Assoro.

L’iniziativa è stata introdotta dal sindaco Antonio Licciardo, mentre a moderare l’incontro è stata Concetta Muratore, segretaria del circolo PD di Assoro. Nel corso dell’evento sono intervenuti l’on. Fabio Venezia, deputato regionale; l’on. Ersilia Saverino, deputata regionale; l’on. Giovanni Burtone, deputato regionale; l’on. Stefania Marino, deputata nazionale; l’on. Giuseppe Lupo, europarlamentare.

Al centro del confronto, le principali sfide che riguardano i territori interni della Sicilia: il futuro del sistema sanitario, le criticità del mondo dell’istruzione, le prospettive di sviluppo dell’agricoltura e il tema sempre attuale delle infrastrutture.

A margine dell’incontro, la segretaria del PD del circolo di Assoro, Concetta Muratore, ha dichiarato: «Onorata di aver avuto a questo evento, fortemente voluto dal circolo, diversi onorevoli che ci rappresentano a livello regionale, nazionale ed europeo. Un momento di confronto su temi riguardanti le aree interne».