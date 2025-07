Assoro celebra l’impresa innovativa con la seconda edizione del Premio Pantano

PUBBLICITÀ

Incentivare e valorizzare le buone pratiche siciliane nel campo dell’innovazione sostenibile. Nasce con questo intento il premio Pantano giunto alla seconda edizione, promosso dal Comune di Assoro in collaborazione con la Cna nell’ambito delle iniziative “Assoro Borgo dello Zolfo”.

L’evento si terrà venerdì con inizio alle ore 18 presso la sala consiliare del Comune di Assoro. Il Premio è intitolato a Enrico Pantano, Ministro dello Sviluppo Economico in epoca giolittiana. Un riconoscimento simbolico e concreto rivolto a quelle imprese che, anche in contrapposizione al passato industriale legato all’estrazione mineraria, promuovono modelli di sviluppo più attenti all’ambiente, alla comunità e alla competitività territoriale.

Nel corso della cerimonia di premiazione, le imprese avranno l’occasione di raccontare la propria esperienza di innovazione. Al termine delle presentazioni, una giuria di esperti assegnerà il Premio Pantano all’impresa ritenuta più meritevole. Tutte le imprese partecipanti riceveranno un voucher da spendere nell’ambito dei servizi della società INTEGRA organizzatrice della BUSINESS ACADEMY per un valore di 750 euro.

Queste le imprese selezionate quest’anno.

Alphafood (Catania) è la prima azienda del sud Italia che, allevando grilli in maniera innovativa per la produzione di farine e derivati, offre alternative proteiche sostenibili per uomo e animali, con zero sprechi e produzione di fertilizzanti biologici.

Cubicatura (Siracusa) si occupa della personalizzazione di oggetti tridimensionali con una tecnica di lavorazione ecologica attraverso un processo per immersione in acqua in una vasca termoregolata.

Piazza Scammacca è il primo mercato metropolitano di Catania che unisce ristorazione, parte culturale ed eventi. Sorge all’interno di una vecchia chiesa del ‘600 dopo un’importante opera di riqualificazione del territorio.

Sneark S.r.l. (Agrigento) nasce in Sicilia nel 2023 con l’obiettivo di creare una linea produttiva innovativa di calzature del tipo sneakers realizzate con materiali naturali, tra le le prime al mondo 100% biodegradabili ed ecosostenibili.

Sofine (Siracusa) è un brand siciliano con l’obiettivo di riportare lacoltivazione del cotone 100% organico, una pratica conradici profonde nella storia dell’isola, con una nuovaenfasi sulla sostenibilità ambientale attraverso lacoltivazione in agrivoltaico.

Al vincitore sarà consegnata un’opera realizzata dall’artigiana ceramista Alessandra Mazza, presidente dei Ceramisti della Cna di Enna. Alla cerimonia di presentazione saranno presenti il sindaco di Assoro Antonio Licciardo, il presidente di Cna Sicilia Filippo Scivoli, il presidente e direttore di Cna Enna Valentino Savoca e Stefano Rizzo, il businnes consultant della società Integra Michele Calandra e Francesco Bivona del Cda del Gal Rocca di Cerere.