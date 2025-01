Assoro: arrestato giovane trovato con un consistente quantitativo di sostanza stupefacente

PUBBLICITÀ

Prosegue l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Enna mirata al contrasto di condotte illecite. In quest’ambito i Carabinieri della Stazione di Assoro hanno tratto in arresto in flagranza di reato un trentenne trovato in possesso di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.

Nello specifico, i militari – nel corso di un servizio di pattuglia in area rurale limitrofa ai cantieri del raddoppio ferroviario che sta interessando la provincia ennese – hanno proceduto al controllo dell’uomo e della sua autovettura. In effetti il suo atteggiamento nervoso ed insofferente celava il tentativo di sfuggire al rinvenimento di un cospicuo quantitativo di marjuana e di hashish. L’attenta perquisizione effettuata infatti aveva esito positivo, i carabinieri lo trovano in possesso rispettivamente di tre chilogrammi della prima sostanza, contenuta in due sacchi di plastica, e di oltre un chilo e mezzo della seconda, suddivisa in diversi panetti. Conseguentemente veniva tratto in arresto e si procedeva ad informare la Procura della Repubblica di Enna per le determinazioni del caso.

Ora le indagini, coordinate dalla predetta Autorità Giudiziaria, proseguiranno per addivenire ad altri possibili profili di responsabilità.

Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari e che l’indagato non può definirsi colpevole fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.