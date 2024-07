Assoro: all’impresa Ethics4growth il Premio Pantano

PUBBLICITÀ

“La storia di Assoro è legata allo zolfo e alla sua estrazione. Ospitare alcune delle eccellenze siciliane nell’innovazione e nella sostenibilità è stato per noi un momento di riscatto e di grande orgoglio, perché pensiamo che anche nei borghi possono nascere iniziative di successo che guardano alla sostenibilità”. Così il sindaco di Assoro, Antonio Licciardo, ha concluso la presentazione delle imprese selezionate nell’ambito del neo istituito Premio Pantano per l’innovazione e la sostenibilità in collaborazione con la Cna che ha contribuito all’organizzazione dell’evento e alla selezione delle imprese.

Le imprese selezionate hanno affascinato la platea, raccontando innovazioni in grado di cambiare in meglio settori oggi al centro dell’attenzione. Come A2net, l’impresa di due giovani leonfortesi, Angelo Manna e Antonio Cremona, che grazie ad alcuni sensori è in grado di individuare un incendio nella fase iniziale in cui si genera, prima che il suo sviluppo diventi inarrestabile, o di Lualtek, impresa di Comiso presentata da Luca Occhipinti, che utilizza i sensori, combinati con alcuni strumenti di controllo in fase di brevetto e l’intelligenza artificiale, per ridurre i consumi in agricoltura e monitorare ad esempio il consumo di acqua.

Ed Ethics4growth, impresa di Giuseppe Macca e Claudio Camarda, che promuove pratiche di sviluppo sostenibile utilizzando pratiche consulenziali innovative che coinvolgono la comunità in cui opera l’impresa.

Assente per un imprevisto Ohoskin, impresa che produce ecopelle dalle fibre dell’arancia e del ficodindia.

Il premio, un’opera in vetrofusione realizzata dal Maestro Salvatore Giunta, e un voucher per i servizi di Kore Siciliae, il consorzio che promuove il geoturismo nell’ambito del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark, è andato a Ethics4growth. I giurati infatti hanno scelto di premiare una società che supporta altre imprese nello sforzo di crescere in sostenibilità ambientale e nel rapporto con la comunità.

“Pensiamo che contaminare un borgo come Assoro con idee innovative, nel momento in cui questa comunità sta lavorando per creare sviluppo sia fondamentale – dichiara il presidente della Cna di Enna Filippo Scivoli –. La storia di queste imprese serve ad aprire i propri confini e a fare in modo che un domani questi esempi potrebbero nascere proprio qui, nell’entroterra siciliano.”

Al termine, l’esibizione dei Modena City Ramblers nella piazza piena di persone provenienti da diversi comuni siciliani: “Crediamo – conclude Scivoli – che anche la scelta di un gruppo attento ai temi sociali rappresenti uno sforzo verso una comunità sostenibile e più giusta”.