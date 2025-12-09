Assoro: al via le iniziative del Natale 2025

PUBBLICITÀ

Sabato è stato inaugurato ufficialmente il Natale 2025 ad Assoro. Il tema scelto per quest’anno, “Natale Insieme”, accompagna il programma delle iniziative promosse nel periodo delle festività.

Nel corso del ponte dell’Immacolata, il centro storico ha ospitato diverse attività, trasformandosi in un’area dedicata agli eventi natalizi, con la presenza di mascotte, l’apertura della casa di Babbo Natale, il trenino, l’omino di pan di zenzero e una street band.

Nel prossimo fine settimana è prevista l’installazione di un villaggio ispirato alla Lapponia in piazza, mentre la domenica sarà dedicata ad appuntamenti legati all’enogastronomia, con degustazioni e show cooking a tema.

Il calendario delle iniziative proseguirà fino al 6 gennaio, con eventi rivolti a un pubblico di tutte le età.