Associazione Luciano Lama: arrivati i bambini bosniaci della 57esima accoglienza

Sono arrivati nella tarda serata di martedì in Sicilia, Lazio, Campania e Molise e ieri in Sardegna, bambini bosniaci della 57 accoglienza organizzata come sempre dall’Associazione regionale di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino.

Questi bambini, di una età compresa tra i 6 ed i 18 anni non compiuti provenienti da diversi orfanotrofi dello stato bosniaco, rimarranno in famiglie di comuni delle regioni citate in precedenza sino al prossimo 4 agosto.

Grazie all’associazione Luciano Lama in circa 30 anni di accoglienze sono arrivati inizialmente solo in Sicilia, ma da circa 15 anni anche in diverse altre regioni italiane, circa 18 mila bambini che sono stati ospitati in famiglie italiane nelle due accoglienze annuali, quella estiva e quella nel periodo natalizio.