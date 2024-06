Associazione Luciano Lama: arrivano i bambini bosniaci della 59esima accoglienza

PUBBLICITÀ

Cinquantanove e non sentirli. Sono le accoglienze di bambini di bosniaci organizzate come sempre dall’Associazione di volontariato Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino.

PUBBLICITÀ

I bambini della 59^ accoglienza sono arrivati nella giornata di martedì in diverse province delle regioni della Sicilia, Sardegna e Molise, e rimarranno ospiti di famiglie sino al prossimo 7 agosto quando, sempre accompagnati da volontari dell’associazione, faranno ritorno nelle loro città della Bosnia Herzegovina, per la precisione Banja Luka, Zenica, Turia e Doboj.

L’associazione Luciano Lama continua, quindi, nella sua opera di “semina” dei principi e valori dell’uguaglianza, amore rispetto, in particolare verso le nuove generazioni. Con la cinquantanovesima accoglienza organizzata i bambini arrivati in Sicilia inizialmente e poi in tante diverse altre regioni in particolare del Sud Italia sono circa 18 mila. L’associazione è intervenuta anche in altri tipi di attività umanitarie, in particolare in campo economico e culturale. Le sue attività umanitarie spaziano non solo in Italia ma anche in altri paesi anche del continente africano.