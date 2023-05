Assemblea nazionale dei CPIA: Bevilacqua riconfermato presidente del coordinamento nazionale

Si è conclusa la VII assemblea nazionale dei “CPIA – Centri regionali di ricerca, sperimentazione e sviluppo”, che si è svolta dal 16 al 18 maggio ad Acicastello, finalizzata a presentare lo stato dell’arte delle attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo in materia di istruzione degli adulti realizzate dalla Rete nazionale dei CRRS&S e al rinnovo dell’accordo di rete.

All’assemblea hanno preso parte dirigenti scolastici dei Centri di Sperimentazione e Sviluppo, docenti, rappresentanti dell’USR e dell’ufficio IV del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Sono state rappresentate 18 regioni italiane. I tavoli di lavoro hanno elaborato numerosi documenti che hanno consentito di delineare sia il contesto socio-economico e culturale nel quale si può sviluppare la ricerca per favorire l’ulteriore implementazione del sistema di istruzione degli adulti, sia il tema del bilancio sociale partecipato nei CPIA e la progettazione del miglioramento continuo facendo leva sulle priorità individuate nel RAV e sugli gli obiettivi strategici del PTOF.

L’assemblea dei dirigenti scolastici della Rete Nazionale dei Centri di Ricerca ha approvato un nuovo accordo di rete che verrà sottoscritto a breve e ha designato i quattro rappresentanti della rete nazionale: il dirigente scolastico prof. Giovanni Bevilacqua per le Isole, la dirigente scolastica prof.ssa Ada Maurizi per l’Italia centrale, la dirigente scolastica prof.ssa Marinella Chezza per il Sud e la dirigente scolastica prof.ssa Lucia Pacini per il Nord. Inoltre, il prof. Giovanni Bevilacqua è stato confermato presidente della Rete Nazionale.

Prossimo incontro previsto per il 19 luglio.