Assemblea d’istituto su cannabis e arrivo della Polizia: interrogazione di Marino (Pd) e Faraone (Iv)

In merito a ciò che è accaduto ieri all’Istituto Ettore Majorana di Piazza Armerina, la deputata del Pd Stefania Marino, assieme ad altri parlamentari, ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’istruzione e del merito. Anche Davide Faraone, parlamentare del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe, ha presentato una interrogazione parlamentare al ministro per l’istruzione Giuseppe Valditara e al ministro degli interni Matteo Piantedosi. Il coordinatore provinciale di Italia Viva Francesco Alloro aveva chiesto alla deputazione di Italia Viva di presentare un’interrogazione in Parlamento per fare chiarezza su quanto accaduto.

“Riteniamo il fatto molto grave – comunicano Faraone e Alloro – perché, indipendentemente da come la si pensi nel merito, azioni come queste mettono in discussione il diritto alla manifestazione del pensiero, che è pietra angolare della nostra Costituzione e che è alla base della formazione degli studenti tra i banchi di scuola. E’ inammissibile – concludono – che durante una assemblea di istituto, peraltro autorizzata, gli studenti ricevano la visita della Polizia, ancora più impensabile è che alla domanda degli studenti perchè fossero lì la risposta degli agenti sia stata ‘Le domande le facciamo noi’, chiedendo le generalità a tutti gli studenti”.