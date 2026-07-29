Assemblea del Pd di Enna, due proposte per smart working e mobilità sostenibile

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Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dell’Unione comunale del Partito Democratico di Enna, alla quale hanno partecipato iscritti, amministratori e dirigenti del partito.

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Nel corso dell’incontro sono stati affrontati alcuni temi relativi all’attività politica e amministrativa cittadina, tra cui l’organizzazione della prossima Festa dell’Unità, il tesseramento e l’aggiornamento sull’attività della Giunta comunale.

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Al termine del dibattito, l’assemblea ha approvato all’unanimità due proposte da trasmettere alla Giunta comunale per una successiva valutazione.

La prima riguarda l’istituzione, nel territorio comunale, di uno spazio pubblico destinato allo smart working e al coworking. Secondo il Partito Democratico, la realizzazione di un luogo attrezzato e dotato di adeguati servizi tecnologici potrebbe essere utilizzata da professionisti, lavoratori dipendenti, freelance, studenti e giovani imprenditori.

La proposta viene collegata anche al tema dello spopolamento delle aree interne e alla possibilità di offrire nuovi servizi a chi sceglie di rimanere a vivere e lavorare a Enna. L’iniziativa si inserisce inoltre nel quadro della campagna dei Giovani Democratici siciliani “Dove nasci conta”, dedicata al tema delle opportunità per i giovani nei diversi territori.

La seconda proposta riguarda l’adesione del Comune di Enna alla Settimana Europea della Mobilità, campagna promossa dalla Commissione Europea sui temi della mobilità urbana sostenibile.

Secondo quanto emerso durante l’assemblea, l’adesione potrebbe rappresentare un’occasione per promuovere iniziative rivolte a cittadini, scuole, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità ambientale, della qualità della vita e dei nuovi modelli di mobilità urbana.

«Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione registrata durante l’assemblea e per il livello del dibattito che si è sviluppato – dichiara il Segretario comunale del Partito Democratico di Enna, Giuseppe Seminara -. È stato un confronto serio, ricco di idee e di contributi, che conferma la volontà del nostro partito di essere sempre più un luogo di ascolto, elaborazione politica e proposta. Il Partito Democratico vuole continuare a svolgere un ruolo attivo, affiancando con spirito costruttivo l’azione della Giunta comunale attraverso proposte concrete, capaci di guardare al futuro della nostra città. Le due iniziative approvate all’unanimità rappresentano una visione di sviluppo che mette al centro i giovani, l’innovazione, la sostenibilità e l’apertura di Enna ai grandi percorsi europei. È questa la direzione nella quale intendiamo continuare a lavorare, contribuendo alla costruzione di una città sempre più moderna, attrattiva e vicina ai bisogni delle persone.»