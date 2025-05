Assemblea Ati, Comitato Senzacquaenna: “Ora vedremo chi sta davvero dalla parte dei cittadini”

PUBBLICITÀ

Si pubblica di seguito comunicato stampa del Comitato Senzacquaenna.

Ebbene si, le pressioni svolte da questo Comitato hanno sortito gli effetti sperati: sarà convocata un’assemblea ATI idrico dei Sindaci, su richiesta di cinque comuni, successiva alla prima presa di posizione del Sindaco di Enna, cui aderirono subito dopo Agira a Valguarnera.

Comunque si sia arrivati a questo poco importa, la volontà dei cittadini è finalmente quello di vedere in campo una classe politica locale che voglia davvero porsi all’ordine del giorno la rescissione del contratto con Acquaenna ed a noi, che abbiamo a cuore esclusivamente l’interesse dei cittadini vessati dal servizio scadente e dalle tariffe più alte d’Italia, non può farci che piacere.

Però una cosa va ribadita: tranne il Sindaco di Enna, nessuno ha risposto formalmente ad una pec inviata il 28 aprile, dimostrando poca sensibilità nei confronti di cittadini associati per un interesse comune, a cominciare anche dall’ineffabile Presidente dell’Ati, che si sarebbe sentito “tirato per la giacchetta”; possono stare tutti tranquilli, noi non tiriamo per la giacchetta nessuno, e nemmeno tiriamo per le poltrone, cerchiamo solo di fare legittima pressione sugli organismi di governo locali sul tema dell’acqua, utilizzando dei sacri diritti costituzionali garantiti a tutti i cittadini; esigiamo, pertanto, rispetto e considerazione massima, perché quello che stiamo svolgendo è un’attività del tutto gratuita, il comitato si è formato realmente dal basso, senza capi, capetti e secondi fini.

Al contempo, rileviamo come tanti che non capiscono o che sui social provocano, tentando di attirarci in una sterile polemica, non sono riusciti in venti anni a fare quello che il Comitato “senz’acquaenna” ha fatto in nove mesi: portare sul tavolo deputato dell’assemblea dei Sindaci la proposta politica di risoluzione del contratto. E’ un successo tutto nostro, frutto di sacrifici di persone che non erano nemmeno aduse alla vita politica ed associativa, ma hanno assunto su di sé il carico di contrapporsi ad un piccolo colosso economico locale, con tutte le conseguenze del caso e mettendoci la faccia.

Tolti i sassolini dalle scarpe, aspettiamo con ansia la convocazione dei Sindaci, assisteremo diligentemente ai lavori e verificheremo, finalmente, di persona chi davvero ha a cuore l’interesse dei propri concittadini e chi invece fa melina, aspettando che siano altri a sollevare la pietra e tentando di non infastidire troppo il manovratore.