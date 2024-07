Ass. Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica: Stefania Marino vice presidente

PUBBLICITÀ

Lo scorso 27 giugno, presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati, è stata presentata l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Il Comitato Promotore ha illustrato lo Statuto fornendo anche un breve dettaglio circa i passaggi che hanno portato all’attuale struttura del citato documento e quindi dell’Associazione stessa.

L’Onorevole Maria Stefania Marino è stata nominata vicepresidente dell’Associazione in rappresentanza dei Parlamentari.

Queste le sue parole: «È con grande orgoglio che annuncio la nascita dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, di cui sono stata nominata vicepresidente. Questa associazione rappresenta una comunità unita dalla dedizione e dal rispetto per i valori della nostra nazione, con lo scopo di creare un ponte tra le istituzioni e coloro che hanno ricevuto prestigiosi riconoscimenti per il loro servizio alla nazione. Il nostro fondamento – spiega – si basa su un principio tanto semplice quanto attuale e rivoluzionario: la parità di genere. Siamo determinati a promuovere una società giusta e inclusiva. Ogni iniziativa dovrà essere un passo verso una maggiore equità. Accogliamo parlamentari, ex parlamentari, associazioni di volontariato, forze dell’ordine e molte altre entità per sostenere la cooperazione culturale, scientifica ed economica. Organizzeremo eventi, promuoveremo gemellaggi e supporteremo iniziative sociali che valorizzano la solidarietà e la cultura multietnica. La nostra associazione – conclude – è aperta a tutti coloro che condividono questi valori: ogni contributo è prezioso e insieme possiamo fare la differenza».

All’evento erano presenti anche il Cavaliere Ufficiale OMRI Riccardo Di Matteo, il Commendatore OMRI Michele Grillo ed il Signor Pierluigi Fragomeni, mentre l’Onorevole Carla Giuliano e l’Onorevole Beatriz Colombo, assenti per attività istituzionali, hanno fatto pervenire i loro saluti.

Nel corso della presentazione, dopo un ricordo in occasione del 44° anniversario della strage di Ustica, sono state evidenziate diverse tematiche. Tra queste, è stato dato risalto alla possibilità di elevare il numero delle onorificenze a favore delle donne, questo, al fine di sensibilizzare gli organi parlamentari ma anche la società tutta al tema della parificazione di genere, intesa non solo come mero esercizio statistico ma anche per promuovere un reale processo di parificazione. Altro aspetto è stato quello di voler inserire all’interno dell’Associazione, unitamente al lungo elenco di “insegne onorifiche”, anche gli Alfieri della Repubblica (“Attestato d’Onore” per premiare quei giovani minorenni distintisi, per comportamento o attitudini particolari) al fine di garantire il futuro perseguimento delle finalità associative di questa emergente realtà.

Nel corso della conferenza, a cui erano presenti tra gli altri, il Generale di Divisione dell’Arma dei Carabinieri, Antonio Danilo Mostacchi, il Cavaliere OMRI Giuseppe Padovano, il Cavaliere OMRI Fabio Filosa, entrambi Sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri, il Dottore Stefano Maiandi ed il Grand Ufficiale OMRI Giuseppe Trieste (segnatamente, Presidente e Presidente Emerito della Onlus “FIABA” che opera nel sociale per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali), ci sono stati alcuni interventi da parte dei presenti, tesi ad evidenziare la necessità di incidere fattivamente anche burocraticamente al fine di snellire le tempistiche relative al riconoscimento delle onorificenze, come anche la necessità di “creare rete” per portare a termine gli obiettivi prefissati ed inseriti come elementi fondanti, così da incidere oggettivamente sul sociale, come ad esempio: “la promozione di iniziative sociali e culturali tra due o più paesi – senza scopo di lucro – finalizzata alla valorizzazione multietnica e di solidarietà fra quei popoli”.

È intervenuta anche, per un personale saluto, la Dottoressa Elisabetta Migliorelli.

Inoltre, il Comitato ha stabilito le seguenti nomine: l’Onorevole Carla Giuliano è stata nominata presidente e le Onorevoli Beatriz Colombo e Maria Stefania Marino, sono state nominate vicepresidenti, tutte in rappresentanza dei parlamentari. Il Cavaliere Ufficiale OMRI Riccardo Di Matteo, Console Onorario della Repubblica Ceca, è stato nominato presidente in rappresentanza delle cariche onorifiche, il Commendatore OMRI, il Dottor Michele Grillo ed il Signor Pierluigi Fragomeni sono stati nominati rispettivamente, segretario generale e segretario per le relazioni istituzionali ed internazionali.

Il Comitato, con l’intento di dare ulteriore indirizzo di trasversalità e versatilità ha voluto introdurre la figura del “Presidente Onorario” che, ad eccezione di questa prima tornata, verrà ricoperto a rotazione. Come prima nomina, è stata individuata l’Onorevole e già Europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco.

Le ulteriori decisioni saranno comunicate, come già preannunciato, alla successiva presentazione, questa volta in seno al Senato della Repubblica, previsto nei prossimi mesi.