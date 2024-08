Asp: medico di assistenza primaria nella città di Aidone

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha conferito l’incarico di assistenza primaria alla dottoressa Serenella Ferreri nell’ambito territoriale di Piazza Armerina-Aidone. La dottoressa Ferreri, entro i 90 giorni dalla notifica come previsto dalla normativa, avrà l’obbligo di aprire idoneo ambulatorio medico nel Comune di Aidone, secondo le prescrizioni del Contratto Nazionale di categoria del 2022, e di essere in possesso della residenza anagrafica o del domicilio in uno dei Comuni dell’ambito territoriale.

La ricognizione degli ambiti carenti di assistenza primaria era stata effettuata dall’Unità Operativa Cure Primarie, che ha curato l’iter amministrativo di nomina.

“L’atto è immediatamente esecutivo – sottolinea la Direzione – per garantire con sollecitudine il rispetto delle norme convenzionali e il rapporto ottimale tra Medici di Assistenza Primaria a ciclo di scelta e popolazione residente”.