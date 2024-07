Asp: incremento cardiologia territoriale a Piazza Armerina, Nicosia, Troina e Regalbuto

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha deliberato di conferire l’incarico di specialista ambulatoriale, a tempo indeterminato, nella branca di cardiologia al dott. Gaetano Monaco, stimato professionista in servizio presso l’Ospedale di Enna.

Il dott. Monaco, in servizio presso la UOC di Medicina Generale dell’Umberto I fino al 31/08/2024, assumerà il nuovo incarico a far data dal 01/09/2024, potenziando la cardiologia nell’ambito del territorio provinciale con una distribuzione su diverse strutture sanitarie dell’Azienda per un impegno orario di 38 ore, di cui 14 presso il Poliambulatorio di Piazza Armerina, 10 ore presso il Poliambulatorio di Nicosia, presso il Poliambulatorio di Troina e 6 presso il Poliambulatorio di Regalbuto.

“Il potenziamento della cardiologia territoriale in quattro Comuni della provincia – evidenzia il management aziendale – rappresenta un passo significativo per migliorare le necessità assistenziali dell’utenza”.