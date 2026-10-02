Asp Enna, undici nuovi ingressi tra infermieri, ostetriche, Oss e una dietista
Il mese di ottobre si apre con undici nuovi ingressi di personale all’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Si tratta di operatori socio-sanitari, ostetriche, infermieri e una dietista.
Le assunzioni derivano dal completamento di procedure di mobilità e rientrano nel percorso avviato dall’Asp per rafforzare gli organici nei diversi presidi e servizi.
Secondo quanto riferito dall’Azienda, una parte dei nuovi professionisti ha maturato esperienze lavorative in altre regioni e potrà ora rientrare più vicino ai territori di origine.
I nuovi ingressi si aggiungono alle altre procedure attivate dall’Asp attraverso concorsi, scorrimenti di graduatorie e mobilità, con l’obiettivo di coprire progressivamente le carenze di personale e garantire continuità nei servizi sanitari.
“Ogni nuova assunzione rappresenta sempre per noi la possibilità di migliorare i servizi a favore della collettività che serviamo – sottolinea il direttore generale Mario Zappia –. Desidero ringraziare l’Unità Operativa Risorse umane per il lavoro costante, spesso silenzioso, che ogni giorno rende possibile tradurre la nostra programmazione in assunzioni concrete”.