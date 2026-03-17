ASP Enna: sospensione temporanea dei servizi CUP dal 20 al 23 marzo

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna comunica che, nell’ambito del processo di modernizzazione tecnologica previsto dal PNRR, è in programma la migrazione dei sistemi informatici aziendali verso il PSN – Polo Strategico Nazionale, l’infrastruttura cloud ad alta affidabilità realizzata dallo Stato italiano per garantire maggiore sicurezza, efficienza e continuità dei servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
A causa delle operazioni tecniche necessarie per il completamento di tale migrazione, i seguenti servizi saranno temporaneamente non disponibili: sportelli CUP su tutto il territorio provinciale; call center CUP; segreteria CUP. Periodo di sospensione: dalle 14:00 di venerdì 20 marzo alle 08:00 di martedì 23 marzo 2026.
I servizi riprenderanno regolarmente a partire da martedì 24 marzo 2026, dalle ore 08:00 in poi.
L’ASP di Enna si scusa per il disagio arrecato e ringrazia gli utenti per la comprensione. L’intervento si rende necessario per garantire nel medio-lungo periodo una maggiore qualità, sicurezza e affidabilità di tutti i servizi sanitari digitali a beneficio dei cittadini.