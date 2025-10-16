ASP Enna: si celebra la giornata della menopausa

PUBBLICITÀ

Dal 17 al 19 ottobre 2025 si celebra la Giornata Mondiale della Menopausa. Fondazione Onda ETS/Bollino Rosa organizza l’(H) Open Weekend sulla Menopausa, coinvolgendo gli ospedali con Bollino Rosa. L’Ospedale Umberto I di Enna rientra tra gli ospedali Bollino Rosa.

L’iniziativa si pone l’obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e/o ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e le demenze.

Quello della menopausa è un tema di cui si parla, ma spesso viene trattato in modo superficiale, portando molte donne a convivere passivamente e in silenzio con i sintomi di questa fase di profondo cambiamento. Un’informazione corretta, una prevenzione consapevole e, quando necessario, un trattamento adeguato dei sintomi possono contribuire significativamente a migliorare la qualità della vita e a limitare l’insorgenza di problematiche croniche degenerative nel lungo periodo.

In occasione della Giornata Mondiale della Menopausa, l’ASP di Enna aderisce all’iniziativa (H) Open Weekend. Tramite le Referenti Bollino Rosa, dottoresse Oriana Ristagno e Maria Lucia Rita Di Grigoli, in collaborazione con il Direttore della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna, Prof. Basilio Pecorino, è stata programmata l’iniziativa di sensibilizzazione con l’OPEN DAY dal titolo “Benessere in menopausa”, che si terrà nella giornata del 17 ottobre 2025, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso l’ambulatorio della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, piano 3° plesso azzurro dell’ospedale Umberto I Enna.

Saranno offerti servizi di visite ginecologiche e consulti psicologici rivolti a donne in premenopausa e menopausa, al fine di migliorare la qualità di benessere fisico e psichico della donna in questa fase della vita.