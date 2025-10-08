ASP Enna: prosegue il piano di potenziamento del personale medico specialistico

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna prosegue il suo ambizioso piano di rafforzamento del personale medico specialistico iniziato ad aprile 2025 attraverso un importante concorso per 98 dirigenti medici. La seconda fase delle procedure concorsuali evidenzia risultati incoraggianti che confermano l’efficacia della strategia adottata dall’Azienda.

Le nuove graduatorie mostrano una partecipazione qualificata che testimonia l’attrattivà delle posizioni offerte. I dati emersi dalle recenti deliberazioni della Direzione Strategica aziendale, guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia insieme alla Direttrice Amministrativa Dr.ssa Maria Sigona e al Direttore Sanitario Dr. Ennio Ciotta, delineano uno scenario decisamente positivo, si contano: 15 candidati ammessi per il posto di Neurologia; 12 ammissioni per la

posizione di Medicina Trasfusionale; 8 per il posto di medicina nucleare e 9 per quello di Cure Palliative. Significative le risposte per Oncologia con 35 candidati ammessi per il posto disponibile, per Malattie infettive dove gli ammessi per i due posti offerti sono 44; Medicina Fisica e Riabilitazione offre 5 posti e conta 32 ammessi, e infine Pediatria che per i 3 posti a concorso può contare sull’esito positivo per 102 istanze pervenute.

La macchina organizzativa dell’ASP continua a operare con determinazione per mantenere i tempi serrati prefissati. Le commissioni esaminatrici stanno già procedendo con la valutazione dei candidati secondo criteri rigorosi, mentre il servizio risorse umane programma accuratamente le

fasi successive per la formazione definitiva delle graduatorie e la pianificazione delle prove concorsuali.

“La risposta dei professionisti conferma la validità del progetto che stiamo portando avanti – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – ogni specialità rappresenta un tassello fondamentale nell’assistenza sanitaria che vogliamo offrire ai cittadini. Stiamo perseguendo una trasformazione considerevole con ricadute positive e durature per tutto il territorio”.

L’arrivo di questi nuovi specialisti nelle diverse branche mediche rappresenta molto più di un semplice incremento numerico del personale: si tratta di un investimento strategico che mira a elevare gli standard qualitativi dell’assistenza, ampliare il ventaglio delle prestazioni disponibili e ridurre i disagi legati alle liste d’attesa.