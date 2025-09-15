ASP Enna, presto nuovi gastroenterologi: approvata la graduatoria per gli incarichi

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna accelera sul reclutamento di specialisti per il rafforzamento dell’organico di Gastroenterologia. Con atto deliberativo di fine agosto, è stata approvata la graduatoria per incarichi e supplenze di Dirigente medico di Gastroenterologia, dando seguito all’avviso pubblico emesso lo scorso 7 luglio.

Dei tredici candidati che hanno presentato istanza, tutti sono risultati ammessi alla graduatoria, segno di un interesse significativo verso le opportunità professionali offerte dall’Azienda Sanitaria ennese. Il prossimo step sarà l’acquisizione delle disponibilità da parte dei medici selezionati per procedere alla nomina degli incarichi.

Gli incarichi a tempo determinato rappresentano uno strumento molto utile per le aziende sanitarie, caratterizzato da agilità e rapidità nelle procedure di reclutamento. Questa modalità contrattuale consente di rispondere tempestivamente alle esigenze assistenziali, garantendo continuità nei servizi in attesa delle procedure concorsuali tradizionali che per questa, come per molte altre specialità, sono già in itinere. Gli incarichi, inoltre, attraggono professionisti qualificati offrendo opportunità immediate di inserimento lavorativo nel sistema sanitario pubblico.

L’ASP di Enna non si ferma tuttavia agli incarichi temporanei. L’azienda ha manifestato la ferma intenzione di perseguire, nel minor tempo possibile, anche assunzioni definitive attraverso le regolari procedure concorsuali. Questa strategia a doppio binario mira a garantire sia la copertura immediata dei posti vacanti sia la stabilizzazione del personale medico specialistico. L’approccio dell’azienda sanitaria ennese riflette una visione pragmatica della gestione delle risorse umane in sanità, dove flessibilità operativa e pianificazione strategica si integrano con le risorse di specialisti disponibili per assicurare un servizio sanitario efficiente sul territorio provinciale.