Asp Enna: potenziati i servizi delle guardie mediche in 7 Comuni

Con atto deliberativo n. 649 dello scorso 29 aprile, l’azienda Sanitaria Provinciale di Enna guidata dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia ha provveduto a conferire 15 incarichi a dirigenti medici, individuati nelle graduatorie aziendali e disponibili con prestazioni aggiuntive ad implementare i servizi medici per assistenza primaria ad attività oraria presso le Guardie Mediche presenti in tutto il territorio.

Il provvedimento prende forma nell’ambito di un più ampio piano strategico volto a rafforzare e rendere più capillari i servizi sanitari in tutta la provincia, e fa seguito ad un accordo siglato dall’ASP di Enna, dai rappresentanti sindacali, dai Medici di Medicina Generale M.M.G. ed i Pediatri di Libera Scelta P.L.S.

Secondo questo protocollo di intesa, per il quale l’ASP di Enna è stata pioniera già dal 2021, ed oggi in linea anche con “L’Accordo Collettivo Nazionale ACN” del 2024, laddove in ambito territoriale si determini una carenza di assistenza primaria ad attività oraria dovuta alla mancanza di medici in grado di acquisire tutte le ore, l’Azienda può chiedere la disponibilità, con conferimento di incarichi provvisori, per implementare le ore mancanti ai M.M.G., ai P.L.S. nonché ai Medici di A.P., in modo da poter garantire la continuità assistenziale presso i presidi di Guardia Medica. Nello specifico con questi incarichi verranno garantiti i servizi nei comuni di: Troina, Assoro, Villarosa, Regalbuto, Aidone, Barrafranca e Capizzi.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, ha dichiarato: “Siamo impegnati a rafforzare la presenza medica sul territorio per rispondere al meglio alle esigenze della nostra comunità”.

Parallelamente, la Direzione Sanitaria ha sottolineato come il potenziamento delle Guardie Mediche contribuisce a migliorare l’offerta sanitaria rendendola più completa, tempestiva e prossima ai cittadini.

La delibera con allegate le graduatorie e le sedi, è consultabile nel sito aziendale alla sezione “Nuovo albo pretorio”.