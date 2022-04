Asp Enna: open week sulla salute della donna

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna aderisce all’”Open Week sulla Salute della Donna” promossa dalla Fondazione Onda, osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere.

Nelle giornate del 20, 21 e 22 aprile, dalle ore 9 alle 13, e dalle ore 15,30 alle 18,30, presso il presidio ospedaliero Umberto I di Enna, promozione e offerta attiva delle attività dei consultori familiari e degli screening oncologici, con informazioni e prenotazioni degli screening della mammella e dell’utero.

Nel corso dell’Open Week sulla Salute della Donna il Centro Gestionale Screening e le UU. OO di Screening Mammografico e del Cervicocarcinoma assicureranno la presa in carico delle donne che vorranno aderire agli screening oncologici della sfera genitale femminile.

Nella mattina del 20 Aprile presso l’Istituto Scolastico di istruzione secondaria E. Majorana di Piazza Armerina è previsto un incontro con gli studenti sulla tutela della salute riproduttiva negli adolescenti.

Nel pomeriggio del 20 e 21 aprile, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, si svolgeranno due incontri aperti alla popolazione presso la Sala convegni dell’Umberto I di Enna. Mercoledì 20 aprile iniziativa a cura dell’U.O.C Ostetricia e Ginecologia dedicata alla salute del perineo, incontro in presenza con le donne per parlare delle disfunzioni perineali femminili e di come preservare la salute intima dal titolo “Salute del perineo e benessere intimo in gravidanza, puerperio e menopausa”. Interverranno specialisti esperti in riabilitazione e rieducazione del pavimento pelvico. Giovedì 21 aprile, “Spazio Salute Mamma e Neonato”, iniziativa a cura della UOC UTIN-Neonatologia, UOC Ostetricia e Ginecologia e UOS Consultori Familiari. Il personale infermieristico ed ostetrico del dipartimento materno infantile illustrerà le tecniche del massaggio neonatale, i benefici del portare in fascia i neonati e l’importanza dell’allattamento al seno, il corretto posizionamento in culla del neonato per prevenire la morte in culla, le manovre di disostruzione pediatrica per neonati e lattanti in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo. L’incontro è aperto alle mamme, ai papà ed ai nonni.

Nella stessa giornata di giovedì 21 aprile, dalle 9 alle 13, presso “La Stanza Rosa” dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina, consulenze cardiologiche gratuite in pre e post-menopausa a cura dell’Unità Operativa di Cardiologia e del P.S del P.O. M Chiello di Piazza Armerina. Per le consulenze cardiologiche è necessario prenotare con sms al numero telefonico 3312661807, saranno garantite n. 40 prestazioni gratuite.