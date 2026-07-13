ASP Enna, nuovi servizi di ecografia nelle Case di Comunità di Leonforte e Nicosia

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Prosegue il percorso di rafforzamento della sanità di prossimità nel territorio ennese, con un nuovo tassello che riguarda l’attività specialistica di radiologia e che racconta, ancora una volta, come le Case di Comunità stiano progressivamente prendendo forma non solo come nuove sedi territoriali ma come veri e propri presidi di servizio concreti per la collettività.

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Nell’ambito di un disegno di implementazione progressiva dei servizi, voluto dalla Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, è stata autorizzata la rimodulazione dell’attività della dottoressa Stefania La Ferrera, dirigente medico radiologa, da tempo impegnata nei Distretti Sanitari di Agira e Nicosia, che si è resa disponibile all’apertura di una nuova agenda specialistica dedicata agli esami ecografici.

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Il nuovo assetto, che entrerà in vigore dal 14 luglio, nasce da un presupposto concreto: con l’attivazione delle Case di Comunità di Leonforte e Nicosia, e con l’acquisizione in questi due presidi di nuove apparecchiature ecografiche, è oggi possibile offrire alla collettività un servizio più capillare e integrato con le altre attività già presenti sul territorio, capace di intercettare i bisogni della popolazione senza costringerla a spostamenti verso le strutture ospedaliere.

Nel dettaglio, a partire dal 14 luglio la dottoressa La Ferrera opererà secondo un calendario settimanale che distribuisce la sua attività su più presidi del distretto: il lunedì sarà al Poliambulatorio di Troina, dalle 8 alle 14 e poi dalle 14.30 alle 17.30; il martedì, dalle 8 alle 15, presterà servizio nella Casa della Comunità di Leonforte; il mercoledì, sempre dalle 8 alle 15, sarà la volta della Casa della Comunità di Nicosia; giovedì e venerdì l’attività si sposterà infine al Poliambulatorio di Agira, con orario 8-14 e 14.30-17.30.

Le prestazioni continueranno comunque ad essere garantite anche presso i Presidi Ospedalieri, a conferma di un modello che non sostituisce ma affianca e integra i servizi già esistenti.

Un percorso che, come chiarisce il Direttore Generale Mario Zappia, “crescerà incrementando costantemente i servizi che i cittadini del territorio potranno vedere consolidarsi nei prossimi mesi. Un passo alla volta, la sanità si avvicinerà a chi ne ha bisogno”.