ASP Enna, nuove assunzioni e incarichi: 14 unità in ingresso

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna riferisce di aver avviato e portato avanti diverse procedure per l’inserimento di personale medico e sanitario. La comunicazione riguarda attività svolte dalla Direzione Strategica guidata dal direttore generale Mario Zappia, con il direttore amministrativo Maria Sigona e il direttore sanitario Ennio Ciotta.

PUBBLICITÀ

Per quanto riguarda gli incarichi libero-professionali, l’Azienda segnala il conferimento di cinque incarichi: un dirigente biologo, un dirigente medico ginecologo, un dirigente medico di emergenza e urgenza, un dirigente medico di chirurgia generale e un dirigente medico di medicina interna.

Sul fronte delle procedure concorsuali, l’ASP comunica l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico di medicina nucleare, primo in graduatoria. L’Azienda riferisce inoltre di aver proceduto all’assunzione di un dirigente veterinario attraverso l’utilizzo della graduatoria di un’altra azienda sanitaria siciliana.

Viene infine indicato lo scorrimento di graduatorie già disponibili: per la radiodiagnostica, oltre ai tre vincitori già assunti, sono stati immessi in ruolo altri due dirigenti medici; per il concorso bandito per otto tecnici di radiologia, la graduatoria ha consentito di assumere altri due professionisti.

Gli ingressi complessivi previsti in questa fase sono 14 unità.