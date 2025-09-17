Asp Enna, Medicina Interna: incarico a tempo determinato a Clelia Perricone

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna fa un passo concreto verso il potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale. Dal primo settembre, la Dr.ssa Clelia Perricone ha assunto l’incarico di dirigente medico di Medicina Interna con un contratto a tempo determinato, dopo essersi classificata al primo posto nella graduatoria del concorso pubblico indetto per la copertura di 6 posizioni nella stessa specializzazione.

PUBBLICITÀ

La decisione dell’ASP ennese nasce da una valutazione attenta delle esigenze assistenziali locali. Mentre le procedure concorsuali in itinere seguono il loro corso naturale, la nomina temporanea della Dr.ssa Perricone permette di non interrompere le prestazioni specialistiche, garantendo ai cittadini la continuità delle cure.

Gli incarichi a tempo determinato si rivelano oggi uno strumento prezioso per le aziende sanitarie: consentono di mantenere operativi i servizi essenziali senza compromettere la qualità dell’assistenza. È una formula che bilancia l’urgenza delle necessità sanitarie con il rispetto delle procedure amministrative necessarie per le assunzioni definitive.

La scelta di affidare l’incarico proprio alla dottoressa Perricone, già emersa come candidata di eccellenza nella graduatoria concorsuale, rappresenta una garanzia di competenza e professionalità. Questo approccio assicura che l’assistenza non subisca alcun calo qualitativo durante la fase transitoria. L’incarico si inserisce inoltre in una strategia più ampia che l’ASP ennese sta portando avanti per rafforzare il proprio organico medico. Le procedure concorsuali in corso puntano alla copertura definitiva delle posizioni previste in Medicina Generale, rispondendo così al piano di fabbisogno assistenziale elaborato dall’azienda.

La strada intrapresa dall’ASP di Enna – che combina incarichi temporanei per l’operatività immediata e concorsi pubblici per la stabilizzazione definitiva – rappresenta un esempio di buone pratiche che molte realtà sanitarie stanno adottando. È una soluzione utile per affrontare le difficoltà legate alla carenza di personale medico che caratterizza il panorama nazionale, permettendo di superare i tempi lunghi delle procedure burocratiche senza rinunciare ai principi di trasparenza e meritocrazia che contraddistinguono il sistema pubblico.