Asp Enna, l’invito del direttore generale: “Non smettere mai di donare sangue”

Il dott. Mario Zappia, direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, è un donatore assiduo. Sin dalla sua nomina a capo della sanità ennese, ha già donato il sangue presso ciascuno dei tre Centri Trasfusionali attivi nei presidi ospedalieri di Enna, Piazza Armerina e Nicosia. L’ultima donazione, infatti, è stata effettuata due giorni fa presso il Centro Trasfusionale di Nicosia, diretto dalla dottoressa Luciana Spedale.

Testimonial d’eccezione della campagna di comunicazione sulla donazione, il Direttore Generale ha riscosso anche l’attesa emulazione da parte di numerosi dipendenti dell’Azienda.

“Donare sangue e plasma è un gesto gratuito di solidarietà e altruismo nei confronti degli altri. Il donatore, con un gesto individuale, semplice e sicuro, contribuisce a migliorare la qualità della vita del ricevente. È opportuno evidenziare, inoltre, che le donazioni di sangue e di plasma costituiscono un autentico salvavita in numerosi casi”, afferma Mario Zappia.

“Sottoporsi ad una donazione di sangue non comporta alcun rischio ed è anche un’occasione per tenere sotto controllo il proprio stato di salute, attraverso una visita medica e l’esecuzione di analisi di laboratorio”, sottolineano i responsabili dei tre centri trasfusionali aziendali, Francesco Spedale, Vincenzo Barbera e Luciana Spedale, sempre in prima linea nella promozione della donazione di sangue e plasma accanto ai preziosi contributi offerti dalle associazioni di volontariato operanti nell’intero territorio provinciale.

“È possibile garantire la disponibilità del sangue solo grazie alle donazioni. Il sangue, infatti, non può essere prodotto in laboratorio. L’ASP di Enna e i Servizi di Medicina Trasfusionale hanno sempre posto un’attenzione altissima alla raccolta del sangue, mettendo in campo e programmando tutti gli interventi correttivi necessari per garantire livelli massimi di raccolta; cosa che ha consentito di confermare Enna sempre fra le province con il più alto indice di donazione. Alcuni dati: nel 2023 sono stati raccolti circa 10.000 unità di sangue, volume che abbiamo superato nell’anno corrente con un percentuale di incremento pari già al 5%; per ogni 1000 abitanti, pertanto, sono state raccolte 50 unità a fronte delle 40 unità, giudicate, dal Centro Nazionale Sangue, ideali per rispondere al fabbisogno di sangue della popolazione residente”.