ASP Enna: le attività per la “Giornata Mondiale della Menopausa”

Il 18 ottobre è la Giornata Mondiale della Menopausa, istituita nel 1984 dall’International Menopause Society per diffondere consapevolezza sulla menopausa e aiutare le donne ad affrontare questa nuova fase della loro vita.

L’ASP di Enna ricorda che la menopausa non è una malattia, ma il momento fisiologico in cui semplicemente la donna cessa di essere fertile. La vita delle donne passa attraverso diverse fasi, segnate da momenti importanti, come la pubertà, l’età fertile, la gravidanza, il periodo post-partum e la menopausa: ognuna di esse è caratterizzata da bisogni, in termini di salute, estremamente diversi. La menopausa, in particolare, segnando la fine della capacità riproduttiva, rappresenta un periodo molto delicato per ciascuna donna e spesso viene vissuto con particolare fragilità sia fisica che psico-emotiva. Per questi motivi è opportuno che le donne siano informate e sostenute sull’importanza di adottare stili di vita corretti anche in un’ottica di prevenzione mirata che consenta di affrontare al meglio questa nuova fase della vita.

Le iniziative promosse dal Dipartimento Materno Infantile, diretto dalla dr.ssa L. Disimone, sono organizzate dal Responsabile dei Consultori Familiari, dr.ssa Stella Ciarcià, dal Coordinatore ostetrico Area Sud, dr.ssa Oriana Ristagno, e dalla Psicologa dr.ssa Maura Cascio. Le attività, che si svolgeranno presso i Consultori Familiari dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, sono rivolte alle donne fra i 45 e i 60 anni e prevedono incontri gratuiti e consulenze individuali (sia ginecologiche che psicologiche) con i professionisti dei Consultori Familiari per sensibilizzare le donne sull’importanza dei corretti stili di vita e sui cambiamenti del proprio corpo.

Saranno erogate gratuitamente, tra l’altro, visite ginecologiche ed ecografie, consulenze per corretti stili di vita, psicologiche e ostetrico-ginecologiche. Anche il tema della prevenzione sarà trattato nell’ambito della prevenzione oncologica in menopausa e dei tumori della sfera femminile con offerta attiva degli screening e in merito alla prevenzione della sindrome genito-urinaria.

L’iniziativa avrà luogo nelle seguenti giornate e orari.

Consultorio Familiare di Catenanuova, 13 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Referente dott.ssa G. Scandurra. Per prenotazioni telefonare al n. tel. 0935/78081 nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13,30.

Consultorio Familiare di Leonforte, 13 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00. Referente dott. P. Favazza. Per prenotazioni telefonare al n. tel. 0935/664 302 – 434 nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13,30.

Consultorio Familiare di Agira, 14 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Referente dott. P. Favazza. Per prenotazioni telefonare al n. tel. 0935/697 275 – 664 364 nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13,30.

Consultorio Familiare di Piazza Armerina, 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle 16.00. Referente dott.ssa S. Ciarcià. Per prenotazioni telefonare al n. tel. 0935/981851 nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13,30.

Consultorio Familiare di Nicosia, 15 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (Yoga). Referente dott.ssa E. Tomasi. Per prenotazioni telefonare al n. tel. 0935/671513 – 538, nella fascia oraria dalle 12.00 alle 13.00.

Consultorio Familiare di Enna, 17 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Referente dott.ssa M.R. Faulisi. Per prenotazioni telefonare al n. tel 0935/520661 -667, nella fascia oraria dalle ore 12:00 alle 13:30.