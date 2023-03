Asp Enna: l’Avo aderisce alle iniziative dell’8 marzo

In occasione della giornata internazionale della donna, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna propone attività di prevenzione per le donne presso i quattro consultori della provincia presenti nelle città di Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Leonforte, dove operatori sanitari saranno a disposizione per offrire consulenze preventive gratuite dalle ore 9 alle ore 13,30.

L’iniziativa è promossa dall’unità operativa consultori familiari, diretta dalla dott.ssa Stella Ciarcià, e dal coordinatore ostetrico area sud, dott.ssa Oriana Ristagno, appartenenti al dipartimento materno infantile, diretto dalla dott.ssa Loredana Disimone, in raccordo con la direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.

Inoltre, l’Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), sezione di Enna, ha chiesto di aderire all’evento e offrirà la propria presenza organizzata presso il consultorio di Enna. Qui, accoglierà le donne offrendo il ramo della mimosa, simbolo della giornata dell’8 marzo. “L’AVO ha lo scopo di portare sostegno, conforto, compagnia e allegria a bambini, adulti, anziani e malati, in qualunque struttura che si occupi di persone fragili” ha spiegato Alice Amico, presidente della sezione ennese.

L’Avo è parte del comitato consultivo aziendale delle associazioni ed è presente a Enna dal 1989.

Altre associazioni di volontari, che operano nel campo della tutela della salute come l’AVULSS di Piazza Armerina, sono in procinto di formalizzare l’adesione all’iniziativa presso il territorio di riferimento.