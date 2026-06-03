ASP Enna: incarico di dirigente medico di malattie infettive al professor Paolo Maggi

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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha conferito un incarico di dirigente medico di Malattie Infettive al professor Paolo Maggi, già ordinario della Libera Università Kore di Enna.

Il professor Maggi è laureato in Medicina e Chirurgia ed è specializzato in Microbiologia e Virologia, Malattie Infettive e Farmacologia Clinica. Nel corso della sua formazione ha svolto stage presso diverse istituzioni mediche internazionali, tra cui il Mount Sinai Hospital di New York, la Johns Hopkins University di Baltimora, il Chicago General Hospital e la Southwestern Medical School di Dallas.

La sua attività scientifica comprende circa quattrocento pubblicazioni e la redazione di otto capitoli di testi di medicina adottati nelle facoltà universitarie. Tra i suoi ambiti di ricerca figurano anche le terapie innovative per l’HIV.

Studioso di metodo scientifico e filosofia della medicina, Maggi è autore di saggi dedicati anche all’epistemologia e al rapporto tra medico e paziente.

L’incarico rientra nel percorso di collaborazione tra l’ASP di Enna e l’Università Kore, finalizzato a rafforzare l’integrazione tra attività clinica, ricerca e formazione. La presenza di docenti universitari nei reparti, secondo l’Azienda, contribuisce al consolidamento dell’offerta sanitaria e al collegamento tra pratica clinica e aggiornamento scientifico.

Il rafforzamento dell’area delle Malattie Infettive si inserisce in un contesto sanitario caratterizzato da esigenze epidemiologiche in evoluzione e dalla necessità di competenze specialistiche sul territorio.

A sigillare il valore di questo momento è il benvenuto del Direttore Generale dell’ASP di Enna, Mario Zappia: “Siamo lieti di accogliere il professor Maggi nella nostra azienda augurandogli buon lavoro. La sua presenza arricchirà il nostro servizio di Malattie Infettive con competenze di altissimo livello e con una visione della medicina che va ben oltre la semplice routine clinica. Sono convinto che la collaborazione con lui sarà estremamente proficua, non solo per la qualità delle cure che potremo offrire ai nostri pazienti, ma anche per l’impulso che saprà dare alla crescita professionale di tutta la nostra equipe”.