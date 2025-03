Asp Enna: incarico a tempo indeterminato per uno specialista ambulatoriale di cardiologia

PUBBLICITÀ

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, guidata dal Dr. Mario Zappia, in continuità con il programma di potenziamento dell’organico aziendale e manifestando una specifica attenzione ai presidi territoriali, ha provveduto a conferire l’incarico a tempo indeterminato di Specialista Ambulatoriale di Cardiologia al Dr. Pierluigi Morreale, posizionato al primo posto nelle graduatorie già approvate per il conferimento di incarichi per branche di riferimento.

Il Dott. Morreale entrerà a far parte dell’organico aziendale contribuendo con la propria esperienza e competenza al miglioramento dell’assistenza sanitaria sul territorio e prenderà servizio a partire dagli inizi di marzo 2025 presso l’ambulatorio di Villarosa andando a colmare un carenza di organico che creava disfunzioni nei servizi.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dr. Mario Zappia, ha dichiarato: “Per la nostra Azienda il contributo di ogni nuova figura professionale è fondamentale per continuare a migliorare la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini”.