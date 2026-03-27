ASP Enna: il direttore Mario Zappia dona sangue all’Umberto I

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Il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Mario Zappia, su invito dell’AVIS provinciale, si è recato, nella mattinata di ieri, presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale Umberto I di Enna per effettuare la sua consueta donazione di sangue, confermando ancora una volta l’impegno personale con un gesto concreto che vuole essere di esempio e di stimolo per tutti i cittadini. Ad accoglierlo, i vertici provinciali dell’AVIS insieme ad alcuni volontari dell’associazione.

La donazione di sangue rappresenta un pilastro essenziale per garantire la continuità delle cure per molti pazienti cronici e in situazioni di urgenza, e proprio per questo motivo la presenza costante di donatori volontari risulta indispensabile.

Al termine della donazione, il Direttore Generale Zappia ha voluto rivolgere un ringraziamento dichiarando la propria gratitudine verso tutti i donatori di sangue che con il loro gesto straordinario dimostrano ogni giorno cosa significhi prendersi cura degli altri e contribuiscono in modo insostituibile alla salute della comunità.

Un grazie particolare è stato rivolto ai volontari dell’AVIS per tutto quello che fanno, con dedizione e passione, per sensibilizzare e accogliere tutti coloro che scelgono di donare. Il Direttore ha inoltre espresso riconoscenza a tutti i centri trasfusionali della provincia di Enna, che si distinguono per la professionalità e la passione che mettono in ogni gesto del loro lavoro quotidiano.

L’invito dell’ASP rivolto a tutti i cittadini rimane chiaro e semplice: donare sangue è un gesto sicuro, che richiede poco tempo ma che può fare davvero la differenza per chi si trova in condizioni di necessità, e per questo l’ASP di Enna continua a promuovere la cultura della donazione facilitando l’accesso ai centri trasfusionali del territorio e sensibilizzando la popolazione sull’importanza di questo atto di solidarietà.