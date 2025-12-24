ASP Enna: “Il C.U.P. non può attendere: quando la polemica corre più veloce dei fatti”

PUBBLICITÀ

In riferimento alle ultime notizie che circolano sui social l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna desidera fornire alcuni chiarimenti “necessari, nel rispetto della trasparenza e della correttezza istituzionale”.

PUBBLICITÀ

Sembra quantomeno singolare che qualcuno si rivolga alla stampa prima di chiedere informazioni, attraverso i canali ufficiali, agli uffici competenti dell’Azienda, e quindi il CUP. Di sicuro questo tipo di atteggiamento lascia in piedi qualche interrogativo e cioè: se si vuole segnalare un problema per risolverlo o si vuole solamente sollevare il caso per la ribalta personale.

PUBBLICITÀ

Innanzitutto, l’ASP ringrazia ogni cittadino che rivolge segnalazioni e osservazioni. Ogni contributo rappresenta un’occasione preziosa per il miglioramento dei servizi sanitari. Proprio per questo motivo da alcuni mesi, in aggiunta ai classici canali dell’URP, è stato creato un canale diretto con la direzione segnalazionidirettore@asp.enna.it, alla quale tutti possono rivolgersi per segnalare problematiche rilevanti senza perdere tempo nelle procedure burocratiche. Ogni segnalazione viene attentamente valutata dallo staff della Direzione al fine di individuare soluzioni concrete e migliorare continuamente la qualità dell’assistenza.

Ciò che negli ultimi giorni viene scritto e commentato dai classici “leoni da tastiera” colpisce e vanifica il gran lavoro e sacrificio che tutti i sanitari hanno fatto per recuperare le urgenze e le prestazioni a priorità breve, per le quali sono state eseguite oltre 200.000 prestazioni in più con il risultato di azzerare i tempi di attesa per queste prestazioni.

Si fa presente che il rispetto per il paziente sta al primo posto di tutti gli operatori sanitari, ma bisogna comprendere che in un sistema complesso come quello sanitario, ci possono essere sempre imprevisti, inconvenienti per i quali non solo l’Azienda si scusa, ma ribadisce con fermezza la volontà di rimediare e di continuare a lavorare, cercando di fare tesoro dagli errori, in un’ottica di miglioramento continuo per recuperare eventuali disfunzioni.

Se però da parte di qualcuno emerge solo l’interesse ad alimentare accuse e a guadagnare la ribalta dei social e dei media, non rimane altro che ribadire con ostinazione la volontà dell’azienda nel suo complesso dai direttori a tutti i professionisti, che a qualsiasi titolo mettono tutto il loro impegno e dedizione al servizio di chi ha bisogno di cure, di continuare a lavorare, facendo tesoro degli errori per migliorare sempre.

È indiscutibile che la sanità pubblica attraversi momenti di difficoltà e che esistano criticità da affrontare. Questa Direzione lavora ogni giorno con determinazione per migliorare i servizi e avvicinare sempre più la sanità ai bisogni concreti dei cittadini. Le segnalazioni rappresentano sempre uno stimolo a fare meglio. Tuttavia, è necessario distinguere la critica costruttiva, che viene accolta con spirito di collaborazione, dalla polemica strumentale, che rischia di alimentare una narrazione distorta della realtà.

Resta ferma la disponibilità di questa Direzione al dialogo con i cittadini e all’ascolto delle loro esigenze, nella consapevolezza che solo attraverso un confronto franco e onesto si può costruire una sanità più efficiente e vicina alle persone.