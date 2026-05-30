ASP Enna e CSI, il progetto AFA coinvolge 76 over 65

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Grande successo per il progetto AFA di Attività Fisica Adattata promosso dall’Azienda Sanitaria di Enna in collaborazione con il CSI Centro Sportivo Italiano.

L’attività fisica è un linguaggio universale capace di parlare a qualsiasi età, portando benefici enormi sul piano della salute. Settantasei persone over 65 si incontrano settimanalmente nella palestra di Valverde e, grazie a due istruttori specializzati, dimostrano ogni giorno che il movimento è la forma di prevenzione più efficace che esista.

L’obiettivo primario è comune: migliorare la salute e lo stile di vita. Ma contestualmente è innegabile come questi incontri siano diventati anche momenti di socialità, non meno importanti, che hanno modificato la quotidianità di un gruppo nutrito di persone: un caso concreto e riuscito di promozione della salute sul campo.

Il progetto nasce da una sinergia istituzionale precisa: da un lato il CSI di Enna con l’impegno del Presidente Salvino Bombara e del Direttore Tecnico Luca Ingrassia, dall’altro l’UOS di Promozione della Salute dell’ASP di Enna diretta dalla dottoressa Eleonora Caramanna, e con la collaborazione del Comune di Enna.

Non si tratta solo di assistenza, ma di qualcosa di più ambizioso: insegnare alle persone a prendersi cura di sé, a costruire abitudini sane, a muoversi non per obbligo ma per piacere.

L’Azienda Sanitaria ennese da anni lavora per integrare nella sanità locale una cultura della prevenzione attiva affinché l’educazione alla salute cominci ben prima del manifestarsi di una malattia, o un peggioramento dello stile di vita.

Gli istruttori guidano i partecipanti attraverso una varietà di attività pensate per adattarsi alle esigenze fisiche di chi ha qualche anno in più, senza rinunciare alla varietà né all’entusiasmo. E di entusiasmo, a quanto pare, ce n’è in abbondanza: chi ha osservato le sessioni racconta di un gruppo vivace, partecipe, capace di stupire per l’energia che porta in palestra ogni settimana.

È la riprova di qualcosa che la letteratura scientifica conosce bene ma che spesso fatica a tradursi in azione: il corpo, se stimolato nel modo giusto, risponde a qualsiasi età.

L’ASP di Enna ha scelto di investire su questo fronte con convinzione, inserendo il progetto all’interno di un percorso strutturato di invecchiamento attivo che guarda alla salute come a un bene collettivo da costruire insieme, non come a un’emergenza da gestire in solitudine. La prevenzione, in questa prospettiva, non è un lusso riservato a chi ha già risorse: è un diritto che passa attraverso servizi accessibili, iniziative di prossimità, e soprattutto attraverso la capacità di raggiungere le persone lì dove vivono, nella loro comunità.

“Come Azienda Sanitaria siamo convinti che la prevenzione non è un costo, è un investimento sul futuro delle nostre comunità – spiega il Direttore Generale Mario Zappia -. Vedere un gruppo di persone ritrovarsi ogni settimana con entusiasmo per migliorare la propria salute e costruire relazioni sociali è la dimostrazione concreta della bontà di questa prospettiva. La Direzione Strategica continuerà a investire su iniziative di questo tipo; perché, più in generale, promuovere la salute significa restituire alle persone qualità nella loro vita.”

Mercoledì 28 maggio scorso il progetto si è aperto a un nuovo capitolo. Il gruppo che si allena abitualmente a Valverde è andato in visita nel complesso sportivo PalaVolcan di Acireale per una giornata speciale, pensata per rompere la routine e dimostrare che l’attività fisica può essere anche un’esperienza sociale divertente, un momento di convivialità oltre che di benessere attraverso una piacevolissima gita fuori porta.

Il gruppo è stato accolto calorosamente al palazzetto dal presidente del Comitato Regionale CSI Sicilia Salvatore Raffa e dal Presidente del Comitato Provinciale CSI di Acireale Alessio Paradiso ed ha potuto svolgere un allenamento speciale coordinato dagli istruttori Aurelia Lombardo e Nicol Perillo.

A seguire il Presidente della Pro Loco Acireale Guglielmo Paradiso ha guidato la compagnia attraverso una approfondita e piacevole visita alle bellezze della città fornendo interessanti notizie storiche e culturali. Una giornata diversa che ha coniugato perfettamente il duplice spirito del progetto AFA: prevenzione della salute e integrazione sociale.