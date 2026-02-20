ASP Enna, concorso pubblico per 36 dirigenti medici a tempo indeterminato

PUBBLICITÀ

Con delibera del Direttore Generale n. 181 del 13 febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha ufficialmente bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo

indeterminato di 36 posti di dirigente medico in varie discipline.

Un atto atteso, che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di rafforzamento strutturale dell’assistenza sanitaria sul territorio ennese, avviato con determinazione dalla direzione strategica guidata dal Direttore Generale Mario Zappia, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Ennio Ciotta.

I posti messi a concorso coprono sei aree disciplinari di primaria importanza per l’offerta sanitaria dell’ASP: 7 posti per Chirurgia Generale, 10 per Ginecologia e Ostetricia, 5 per Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, 12 per Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza, 1 per Medicina dello Sport e 1 per Oculistica. Il perimetro del bando riflette le reali priorità assistenziali della provincia.

«Fare nuove assunzioni in questo momento storico non è scontato — dichiara il Direttore Amministrativo Maria Sigona –. Le difficoltà sono note a tutti: la scarsità di specialisti in alcune discipline, la concorrenza dei grandi centri urbani, i vincoli normativi e finanziari. Eppure è proprio nelle difficoltà che si misura la serietà di una strategia. Investire su assunzioni strutturali significa credere nel futuro di questa azienda e del territorio che serve».

«Voglio innanzitutto ringraziare gli uffici, e in particolare la UOC Risorse Umane, per la dedizione e la professionalità con cui affrontano quotidianamente un lavoro complesso e spesso silenzioso. La nostra visione è chiara — aggiunge iI Direttore Generale Mario Zappia — vogliamo una sanità ennese più forte, più presente, più capace di rispondere ai bisogni di ogni cittadino, in ogni angolo della provincia. Nuovi medici significano nuove competenze, nuove energie, minori tempi di attesa e nuove possibilità di cura».

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telematica sul sito https://aspenna.selezionieconcorsi.it entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Il bando integrale, con tutti i dettagli, è consultabile sul sito aziendale www.asp.enna.it. Per informazioni è possibile rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane, in Viale Diaz n. 7/9, Enna.