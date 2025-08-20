ASP Enna, comparto amministrativo: approvata la graduatoria per nuovi collaboratori

PUBBLICITÀ

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna conclude la procedura selettiva e si appresta ad assumere nuovo personale per migliorare i servizi e per rafforzare la propria struttura amministrativa. Infatti, con atto deliberativo n.1317 dello scorso 6 agosto, è stata approvata la graduatoria e gli atti concorsuali della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio finalizzata al reclutamento di collaboratori amministrativi in posizione di comando.

La procedura, ora giunta alle fasi conclusive, permetterà all’ASP di procedere con la richiesta di disponibilità per due candidati risultati idonei nella selezione. Una volta ricevuta l’accettazione da parte degli interessati, i due nuovi collaboratori potranno prendere servizio immediatamente presso le strutture dell’azienda sanitaria.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di potenziamento dei servizi sanitari e amministrativi dell’ASP ennese, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità dell’assistenza offerta ai cittadini del territorio. I nuovi ingressi consentiranno di rafforzare gli uffici garantendo una maggiore capacità operativa e organizzativa.

La conclusione positiva di questa procedura selettiva rappresenta un segnale per il territorio, testimoniando l’impegno della Direzione Strategica dell’ASP di Enna, guidata dal D.G. Dr. Mario Zappia in collaborazione con la D.A. Dr.ssa Maria Sigona e con il D.S. Dr. Ennio Ciotta, nel garantire servizi sempre più efficienti attraverso l’implementazione di risorse umane qualificate.

Grande soddisfazione nelle parole del Direttore Generale dott. Mario Zappia: “Voglio ringraziare i prossimi futuri dipendenti per averci scelto partecipando alla selezione, a breve entreranno a far parte della nostra Azienda, gli auguro un buon lavoro nella consapevolezza che dovranno contribuire con spirito di servizio a quella ricerca di qualità ed efficienza nelle prestazioni erogate che, come Direzione, ci siamo prefissati fin dal primo giorno di lavoro”.