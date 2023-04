Asp Enna: Comitato Consultivo Aziendale, prodotto il documento annuale

Si è svolta, presso i locali dell’Ospedale Umberto I, la prima riunione del comitato consultivo dell’Asp di Enna per l’anno in corso. Il comitato consultivo è organo di rappresentanza civica, introdotto nella Regione Sicilia con L.R. 5/2009. Presso l’Asp di Enna si è insediato, in seguito a bando pubblico, nel mese di febbraio 2022, eleggendo Tommaso Careri presidente e Enza Bartoli vicepresidente. È al suo quarto rinnovo.

Tra le sue funzioni, rientra l’analisi dei reclami e delle segnalazioni pervenute all’azienda, il report è annualmente presentato dagli uffici al comitato che può esaminarlo.

Nella riunione, le criticità sottolineate dai rappresentanti delle associazioni riguardano prevalentemente le problematiche relative al CUP, Centro Unico di Prenotazione, al Pronto Soccorso, al deficit dei collegamenti tra sede centrale e strutture periferiche, alla presa in carico territoriale e ospedaliera dei pazienti con malattie croniche non trasmissibili, come il diabete, e alle demenze. Sollevata anche l’attuale carenza di locali destinati alle associazioni e al CCA, preesistenti prima del Covid, determinata dalla riorganizzazione degli spazi in seguito alla pandemia. È stato richiesto, in calce al documento, un incontro con le strutture coinvolte.

Chiamato dalla normativa a produrre la relazione annuale, il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Asp di Enna, www.aspenna.it, nello spazio riservato al CCA. Le criticità e le richieste esposte sono ora al vaglio della direzione dell’Asp di Enna.