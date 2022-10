Asp Enna: avviata la vaccinazione antinfluenzale

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha avviato la campagna di vaccinazione contro l’influenza stagionale. Si concluderà a fine febbraio del 2023.

Le vaccinazioni sono effettuate su tutto il territorio provinciale nei centri di vaccinazione aziendale e anche presso gli studi dei medici di famiglia. I medici di medicina generale stanno ricevendo il vaccino dedicato alla copertura dei soggetti aventi diritto.

“Il programma di vaccinazione è rivolto – comunica l’Asp – oltre che ai soggetti sopra i 60 anni di età, ai bambini dal sesto mese di vita ai sei anni, ai soggetti con patologie a rischio di ogni età, ai pazienti ricoverati in strutture per lungodegenti, ai familiari di persone ad alto rischio, al personale appartenente alle categorie di pubblico interesse collettivo, agli operatori sanitari e di assistenza, al personale operante presso tutte le scuole di ogni ordine e grado (docenti e non docenti) e al personale che per ragioni di servizio è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (come i veterinari e gli addetti all’allevamento e ai macelli), alle donne in qualsiasi trimestre di gravidanza, ai donatori di sangue”.

“Nel corso della campagna – prosegue l’Asp – è offerta in co-somministrazione con l’antinfluenzale, la vaccinazione anti-pneumococcica (per la prevenzione di patologie quali l’otite, la polmonite, bronchite etc.) e, in alternativa, nei soggetti già correttamente vaccinati per lo pneumococco, il vaccino anti-zooster (a particolari età ed a soggetti affetti da particolari patologie) e/o la vaccinazione anti-dTpa, a richiamo decennale. Possibile anche la somministrazione in contemporanea del vaccino antiCovid”.

Da oggi, oltre che presso gli ambulatori vaccinali dell’Asp e i medici di medicina generale, sarà possibile vaccinarsi contro l’influenza anche nelle farmacie aderenti alla campagna di prevenzione promossa dalla Regione Sicilia e dall’Asp di Enna. Le vaccinazioni saranno disponibili previa prenotazione.

“Per gli aventi diritto – comunica Federfarma Enna – la possibilità di ricevere la vaccinazione gratuitamente nella farmacia vicino casa valorizza ulteriormente il ruolo delle farmacie all’interno del SSN; un’ulteriore conferma del valore della ‘farmacia dei servizi’”.

“Sicuramente l’esperienza del covid – prosegue Federfarma – ha insegnato che molti servizi possono essere decentralizzati e che la rete delle farmacie è la soluzione ideale sia per la presenza capillare nel territorio, sia per l’apertura oraria molto ampia che garantisce. Già oggi, oltre ai tamponi e alle vaccinazioni anti covid, le farmacie sono impegnate in campagne di prevenzione come quella per lo screening del colon retto. Il futuro della sanità è portare i servizi vicino ai cittadini e, in questo percorso, le farmacie possono avere sicuramente un ruolo importante”.