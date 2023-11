Asp Enna: assunti due medici stranieri

PUBBLICITÀ

I primi due medici stranieri, il dottor Adrian Gonzalez, cubano, e il dott. Francisco Crivelli, argentino, hanno firmato il contratto con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna alla presenza del Commissario Straordinario, dottor Francesco Iudica, del Direttore Amministrativo, dottoressa Sabrina Cillia, e della dirigente dell’Ufficio del Personale, dottoressa Anna Falcone.

I primi due medici extra europei prenderanno servizio all’Ospedale Basilotta di Nicosia e, in questa prima fase, coadiuveranno i reparti dell’Ospedale Umberto I di Enna. Il dottor Adrian Gonzalez prenderà servizio presso il Pronto Soccorso e il dottor Francisco Crivelli nel reparto di Chirurgia. In itinere le procedure per l’assunzione di altri medici stranieri da destinare all’Ospedale Ferro Branciforte Capra di Leonforte.

I medici sono stati accompagnati a Enna, per la firma del contratto, dai rappresentanti del Movimento per la Difesa dei Territori (MDT) di Nicosia, il presidente Fabio Bruno e il tesoriere Graziano Li Volsi, che hanno seguito tutto l’iter di reclutamento e amministrativo negli ultimi sei mesi.

Il Commissario Straordinario, Francesco Iudica, al momento della sottoscrizione, parla di “evento storico per l’ASP di Enna. Con la firma dei primi due contratti, si apre una nuova pagina per la sanità ennese. Prosegue l’impegno profuso dalla Direzione Strategica per il potenziamento delle dotazioni organiche e per rilancio dei quattro Presidi Ospedalieri dell’Azienda”.

I medici neoassunti dichiarano di “essere entusiasti e impazienti di iniziare”; i dirigenti dell’Azienda Sanitaria e il direttivo del MDT esprimono soddisfazione per il grande risultato ottenuto, dopo tanti mesi di sforzi e di lavoro sinergico di grande collaborazione.