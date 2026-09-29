Asp Enna, Assostampa: “Manca ufficio stampa con giornalisti. Pronto esposto per esercizio abusivo”

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Uffici stampa, informazione corretta e regole: il segretario di Assostampa Enna Gianfranco Gravina ha scritto alla direzione della Asp.

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Ecco la lettera.

Spiace dover notare, ancora una volta, come codesta Direzione generale non perda occasione per stigmatizzare l’operato degli organi di stampa e, segnatamente, dei colleghi che riportano notizie riguardanti la politica sanitaria nella nostra provincia. Tale sottolineatura delle buone norme di comportamento professionali appaiono francamente ironiche, soprattutto alla luce del protrarsi di comportamenti non aderenti al rispetto della normativa vigente da parte di codesta Direzione Generale che, infatti, continua ad inviare comunicati stampa da una fantomatica mail (direzione.comunicazione@asp.enna.it) e, cosa più grave, privi di firma da parte di un giornalista regolarmente iscritto all’albo, come previsto dalla legge 150/2000. Questo sindacato ha, più volte, invitato e diffidato codesta Direzione Generale a procedere al reclutamento dello “Specialista nei rapporti con i media, Giornalista pubblico”, poiché solo dotandosi di un “Ufficio stampa” regolarmente costituito e affidato a giornalisti iscritti all’Albo, l’ASP di Enna potrà garantire un’informazione trasparente e conforme alla legge, ponendo fine a una prassi irregolare che, anche alla luce del protrarsi dell’inazione di codesta Asp, non sarà più tollerata. Si ribadisce, infatti, che tale condotta, violando la normativa sull’informazione istituzionale, espone codesta Direzione generale a profili di illegittimità, ivi compreso la configurazione del reato di esercizio abusivo della professione, nei confronti del quale questo sindacato, in presenza di reiterazione di tale condotta, procederà a intraprendere le azioni necessarie nelle sedi competenti a tutela della professione giornalistica e della Legge 150/2000, come già avvenuto in altre realtà regionali.