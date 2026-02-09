ASP Enna, approvate le graduatorie per i differenziali economici: gratificati 226 professionisti

PUBBLICITÀ

L’ASP di Enna comunica di aver approvato le graduatorie per l’attribuzione dei differenziali economici di professionalità (DEP) al personale del comparto per l’anno 2024, dando così seguito a quanto previsto dalla contrattazione integrativa aziendale.

I differenziali economici, che saranno attribuiti con decorrenza dal primo gennaio 2024 e riguarderanno complessivamente 226 dipendenti, rappresentano un diritto contrattuale volto a riconoscere le competenze acquisite, l’esperienza maturata e l’impegno professionale del personale che quotidianamente opera all’interno della struttura sanitaria, garantendo servizi essenziali alla comunità del territorio ennese.

L’approvazione delle graduatorie conclude l’iter amministrativo necessario per dare piena attuazione a questo istituto contrattuale, che riveste un’importanza fondamentale sia per i lavoratori che per l’azienda nel suo complesso.

Per il personale coinvolto, l’attribuzione dei differenziali economici rappresenta non soltanto un riconoscimento economico delle capacità professionali acquisite, anche attraverso i percorsi formativi, ma costituisce un elemento di valorizzazione che rafforza la motivazione, il senso di appartenenza all’organizzazione sanitaria e la soddisfazione lavorativa, fattori determinanti per mantenere elevati standard qualitativi nell’erogazione delle prestazioni assistenziali.

Per l’ASP di Enna l’attuazione di questo istituto contrattuale si inserisce in una visione strategica che pone al centro la valorizzazione delle risorse umane come elemento imprescindibile per garantire la qualità dell’assistenza sanitaria e l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, nella consapevolezza che la professionalità e la soddisfazione degli operatori si traducono direttamente in migliori performance e in una maggiore capacità di rispondere adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione.

Con questa prima attribuzione dei DEP l’ASP di Enna porta a termine gli impegni condivisi con le OO.SS. grazie alla contrattazione integrativa di dicembre 2024 e gli uffici dell’Azienda sono già pronti a stretto giro a lavorare per il bando relativo al 2025.