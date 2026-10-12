Asp Enna, allerta sui messaggi truffa: ecco i canali ufficiali

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L’ASP di Enna invita la cittadinanza a prestare massima attenzione ai messaggi truffa che in questi giorni tornano a circolare sempre con maggiore frequenza.

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Si tratta di comunicazioni fraudolente che si spacciano per messaggi ufficiali dell’Azienda Sanitaria Provinciale ma che in realtà nascondono vere e proprie truffe ai danni dei cittadini.

Questi messaggi sono spesso riconoscibili grazie ad alcuni segnali evidenti: testi scritti in modo approssimativo, con errori grossolani e diciture scorrette, come l’utilizzo improprio della sigla “GUP” al posto del corretto “CUP” o espressioni prive di senso come “CUP centro unico primario”, elementi che tradiscono chiaramente la natura truffaldina della comunicazione.

Ma l’aspetto più insidioso di questi tentativi di truffa risiede nel fatto che i messaggi cercano sistematicamente di reindirizzare le persone verso numeri telefonici che iniziano tipicamente con i numeri 89, numeri a pagamento che rappresentano il vero obiettivo dei truffatori.

L’ASP di Enna ribadisce quali sono gli unici canali ufficiali attraverso i quali comunica attivamente con i cittadini. Il canale principale è l’App IO, piattaforma istituzionale certificata e sicura, che garantisce l’autenticità delle comunicazioni e tutela completamente gli utenti da possibili truffe.

Inoltre, l’Azienda, per andare incontro ai cittadini, ha attivato un canale WhatsApp Business ufficiale dedicato al CUP, associato al numero 331 2661877, verificato e certificato direttamente da Meta. Questo numero è abilitato solo alle chat di WhatsApp e non alle conversazioni telefoniche, per le quali restano attivi i numeri classici del CUP 0935520810 e il numero verde 800.679977.

Importantissimo: mai verrà chiesto di contattare altri numeri telefonici, sarà sempre l’ASP a chiamare, e non verranno mai inviati link esterni ai quali collegarsi.

La certificazione Meta del numero telefonico 331 2661877 rappresenta un elemento di fondamentale importanza: consiste in un processo di verifica dell’identità dell’Ente e del numero che utilizza il servizio.

Attraverso questo canale WhatsApp gli operatori del CUP dialogano con i cittadini solo dopo aver espressamente richiesto e ottenuto autorizzazione, limitandosi a fornire informazioni utili.

Va tenuto presente che l’ASP di Enna al momento non ha attivato nessun sistema di messaggistica SMS.

La raccomandazione dell’ASP è quindi: innanzitutto di salvare nella propria rubrica il numero ufficiale 3312661877, per ulteriore sicurezza di non ricevere richieste di messaggi da numeri sconosciuti, e inoltre di diffidare da qualsiasi comunicazione che non arrivi attraverso i suoi canali ufficiali segnalando immediatamente ogni tentativo di truffa alle autorità competenti.