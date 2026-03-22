Asp di Enna, Zappia ringrazia il personale di Cardiologia ed Emodinamica e del Pronto soccorso

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Il direttore generale dell’Asp di Enna, Mario Zappia, ha indirizzato una lettera al personale dell’Uoc di Cardiologia ed Emodinamica dell’ospedale Umberto I di Enna e dell’Uos Pronto soccorso dell’ospedale Chiello di Piazza Armerina per esprimere un “ringraziamento per l’eccellenza umana e professionale dimostrata nell’assistenza a un paziente”.

“Con profonda soddisfazione e orgoglio mi rivolgo a ciascuno di Voi per ringraziarVi del lavoro svolto e per tributarvi un riconoscimento che avete pienamente meritato”, scrive Zappia.

Il direttore generale fa riferimento a una lettera di ringraziamento pubblicata sulla stampa da parte del signor Antonio Fazzi, che “nel corso del mese di marzo 2026, è stato colpito da un improvviso malore con forte dolore toracico e ha dovuto fare ricorso urgente alle strutture della nostra Azienda”.

Nella lettera, Zappia sottolinea che “il racconto del signor Fazzi descrive con parole toccanti l’esperienza vissuta e l’assistenza ricevuta, prima presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Michele Chiello’ di Piazza Armerina in condizioni di urgenza, e successivamente presso il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale ‘Umberto I’ di Enna, e in particolare l’unità di Emodinamica”.

“Le parole commosse e cariche di gratitudine del paziente mi hanno convinto della necessità di scrivere queste righe e portare all’attenzione di tutti voi – e della comunità – la riconoscenza della Direzione Strategica per il prezioso lavoro che svolgete”, aggiunge il direttore generale.

Nel testo viene inoltre evidenziato che “queste testimonianze ci ricordano che il valore di una sanità pubblica di qualità si misura non soltanto nella competenza tecnica – pur indispensabile – ma anche nella capacità di accogliere, rassicurare e accompagnare il paziente con rispetto e calore umano”.

“Intendo esprimervi il mio personale e sincero ringraziamento. Il vostro impegno quotidiano, spesso silenzioso e non abbastanza celebrato, è il fondamento su cui si regge la fiducia dei cittadini nelle istituzioni sanitarie pubbliche. Continuate così: siete il volto migliore della nostra sanità”, conclude Mario Zappia.