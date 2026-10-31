Asp di Enna, sette nuovi ingressi con la mobilità: infermieri, Oss e tecnici di radiologia

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Sette nuovi professionisti entrano a far parte dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Sono arrivati al termine di altrettante procedure di mobilità, concluse in questi giorni. Si tratta di infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici di radiologia, che hanno già lavorato in altre aziende sanitarie.

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Gli ingressi arrivano a poche settimane da altre assunzioni fatte con la stessa procedura. Secondo l’Asp, la mobilità è uno degli strumenti per reclutare personale in tempi rapidi, insieme ai concorsi e allo scorrimento delle graduatorie. L’obiettivo è colmare gradualmente le carenze di personale, che riguardano numerose figure professionali.

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Per molti dei nuovi assunti, sottolinea l’Azienda, si tratta anche dell’occasione di avvicinarsi a casa e lavorare nel territorio da cui provengono.