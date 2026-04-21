ASP di Enna, rallentamenti ai Cup: “Ritorno alla normalità imminente”

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Da alcuni giorni i Centri Unici di Prenotazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna stanno registrando rallentamenti allo sportello, con inevitabili disagi per i cittadini.

L’ASP di Enna si scusa con i propri utenti per le difficoltà riscontrate e desidera fare chiarezza sulla situazione, assicurando che già nelle prossime ore si attende un netto miglioramento e che il ritorno alla piena normalità è imminente.

“L’Azienda – si legge nel comunicato dell’ASP – ha dovuto far fronte a una serie di adempimenti obbligatori, imposti da enti esterni per ragioni di sicurezza e in ottemperanza a obblighi ministeriali. Nella fase più intensa degli interventi si era resa necessaria una breve sospensione del servizio. Questi adeguamenti tecnologici, seppur imprescindibili, hanno generato alcune criticità nei sistemi informatici aziendali. La fase attuale è quella di ottimizzazione post-intervento, che sta causando ancora qualche rallentamento nelle operazioni di prenotazione. Fin dal primo giorno l’Azienda è al lavoro per risolvere la situazione. I progressi ci sono, anche se i risultati attesi non sono ancora stati raggiunti completamente, le attività di implementazione e di ottimizzazione proseguono senza sosta”.

L’ASP di Enna garantisce il massimo impegno per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile, anche su aspetti che esulano dalla propria diretta catena gestionale, e ringrazia gli utenti per la comprensione e la pazienza.