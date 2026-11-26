Asp di Enna, oltre 90 operatori sanitari firmano contratti a tempo indeterminato: la soddisfazione della Cisl Fp

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Sono oltre novanta i professionisti della salute — tra infermieri, ostetriche, fisioterapisti e operatori socio-sanitari (OSS) — che in queste ore stanno sottoscrivendo il contratto a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna. Un risultato significativo che garantisce continuità assistenziale al territorio e dà finalmente certezza lavorativa a chi ha operato in prima linea nel sistema sanitario provinciale.

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Ad esprimere piena soddisfazione e vivo apprezzamento sono il segretario territoriale della Cisl Fp di Enna, Maurizio Sturnio, e il segretario generale, Salvatore Parello, che sottolineano l’importanza del percorso condiviso che ha condotto a questo traguardo.

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“Accogliamo con grande favore la firma di questi contratti a tempo indeterminato – dichiarano congiuntamente Maurizio Sturnio e Salvatore Parello – frutto di un lavoro sinergico e costruttivo svolto insieme al management dell’ASP di Enna. La direzione aziendale ha dimostrato grande responsabilità e fermezza nel voler proseguire lungo la strada delle stabilizzazioni per tutto il personale che ha maturato i requisiti previsti dalla legge, dando piena attuazione al protocollo d’intesa che come Cisl Fp abbiamo fortemente voluto e sostenuto”.

“Queste oltre novanta immissioni in ruolo – proseguono i due dirigenti sindacali – rappresentano non solo un doveroso riconoscimento professionale e umano per tanti lavoratori precari, ma anche un investimento fondamentale per rafforzare gli organici dei nostri presidi ospedalieri e territoriali, migliorando così la qualità dei servizi resi ai cittadini della provincia di Enna. La Cisl Fp continuerà a vigilare affinché si completino tutte le procedure residue e si valorizzi ulteriormente il personale del comparto sanità”.