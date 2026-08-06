ASP di Enna, nuove assunzioni tra personale sanitario e amministrativo

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Agosto ricco di nuove assunzioni per l’ASP di Enna. Sono quattordici, in tutto, gli ingressi appena perfezionati dall’Azienda: undici unità arrivate attraverso il perfezionamento di procedure di mobilità, tra infermieri, operatori socio sanitari e un profilo amministrativo; due coadiutori amministrativi assunti al termine di una selezione concorsuale riservata alle categorie protette; un incarico libero professionale conferito al dottor Liborio Scuderi, dirigente medico specialista in Anatomia Patologica e la firma a tempo indeterminato per la Farmacista Maria Gellina. Percorsi diversi, strumenti diversi, un unico risultato: quindici professionisti in più al lavoro nei reparti, negli ambulatori e negli uffici aziendali.

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Merita un rilievo autonomo l’ingresso dei due coadiutori amministrativi. Da un lato il rafforzamento dell’area amministrativa che nel racconto della sanità spesso resta in secondo piano, ma che rappresenta l’infrastruttura su cui poggia tutto il resto, dalla gestione delle agende di prenotazione all’accoglienza agli sportelli, e il supporto delle procedure aziendali. Dall’altro l’attuazione concreta di una norma che tutela il diritto al lavoro delle categorie protette che l’Azienda ha scelto di leggere non come un adempimento ma come un’opportunità.

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“Voglio ringraziare l’Ufficio Risorse Umane per il lavoro che porta avanti senza sosta — afferma il Direttore Generale Mario Zappia —. Dietro ogni assunzione che annunciamo ci sono settimane di istruttoria, di verifiche e di adempimenti che non si vedono, che non si fermano nemmeno ad agosto, senza i quali nessuno di questi professionisti sarebbe oggi in servizio. Chi arriva oggi resta, impara a conoscere i colleghi, i pazienti e i luoghi, diventa parte di un progetto di lungo periodo. Ed è dalle persone, in sanità, che dipende tutto il resto”.