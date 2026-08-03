ASP di Enna, liquidati i premi di produttività al personale

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L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha formalizzato il riconoscimento e il pagamento dei premi di produttività destinati al personale dipendente, portando a compimento un percorso amministrativo che la Direzione considera parte integrante del proprio rapporto con chi lavora ogni giorno nelle strutture sanitarie del territorio.

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La Direzione Strategica aziendale, guidata dal Direttore Generale Mario Zappia insieme al Direttore Amministrativo Maria Sigona e al Direttore Sanitario Paolo La Paglia, aveva assunto l’impegno di erogare le somme entro il mese di luglio e ha rispettato la scadenza annunciata.

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Il riconoscimento economico, legato alla valutazione della performance individuale e organizzativa, è uno strumento previsto dai contratti collettivi nazionali che collega una quota della retribuzione accessoria al raggiungimento degli obiettivi assegnati alle unità operative. Al di là delle procedure e dei fondi contrattuali, però, c’è un aspetto che l’Azienda tiene a rivendicare: la scelta di non far attendere il personale, di mantenere i conti dei fondi in ordine e di liquidare quanto dovuto nei tempi previsti, in un settore in cui i ritardi nell’erogazione delle competenze accessorie sono spesso una consuetudine diffusa. Una scelta che traduce in fatti la volontà di valorizzare i dipendenti per il contributo che assicurano quotidianamente.

L’ASP ennese arriva a questo passaggio dopo una serie di interventi che hanno seguito la stessa direzione. Nell’aprile dello scorso anno l’approvazione delle graduatorie per i differenziali economici di produttività aveva riguardato oltre trecento dipendenti; più di recente l’Azienda si è mossa con tempestività nel recepire i decreti regionali sulle premialità per il personale dei Pronto Soccorso e dell’emergenza-urgenza e ha provveduto all’adeguamento economico e agli arretrati dei nuovi contratti nazionali del triennio 2022-2024.

“L’attenzione al personale deve tradursi in atti concreti e in tempi certi – osserva il Direttore Amministrativo Maria Sigona –. Abbiamo lavorato perché le procedure fossero completate senza rinvii e perché le somme spettanti arrivassero effettivamente ai lavoratori. È un dovere dell’Amministrazione, ma è anche il modo più diretto per dire ai nostri professionisti che il loro impegno viene visto e valutato”.