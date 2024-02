Asp di Enna: gioco d’azzardo patologico, istituita la rete degli sportelli di ascolto

PUBBLICITÀ

Già attivi in nove Comuni della provincia di Enna gli sportelli di ascolto GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e presto diventeranno più numerosi. Offrono attività di counseling, screening, consulenza in tema di gioco d’azzardo patologico all’esterno delle sedi istituzionali dei Ser.T, soprattutto presso le sedi Caritas e parrocchiali dei Comuni già inseriti nella rete.

Ne dà notizia la dottoressa Carmela Murè, Direttore della Unità Operativa Complessa delle Dipendenze Patologiche.

“Con atto deliberativo n. 274 del 24/02/2023 – ha comunicato – è partito il progetto ‘Gaming_over Community’ allo scopo di prevenire e sensibilizzare la rete dei servizi presenti sul territorio (AASSPP, Comuni, Medici Medicina Generale, Pediatri Libera Scelta) e l’intera comunità, sui rischi derivanti da Dipendenza Gioco Azzardo (DGA). Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza e l’informazione sulle problematiche legate al gioco on line e rischi del gioco d’azzardo patologico nella popolazione in generale, promuovere il gioco responsabile, favorendo il coinvolgimento del terzo settore e delle organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro”.

Per il Commissario Straordinario, Mario Zappia, impegnato in queste ore ad approfondire la conoscenza dei servizi e dei professionisti dell’Azienda, “… l’istituenda rete costituisce un punto di forza della complessità degli interventi messi in campo nella prevenzione e nell’assistenza delle persone affette dal gioco d’azzardo patologico”.

Già avviati nel territorio i seguenti sportelli: Assoro, via Crisa n. 294, locali della Caritas, primo lunedì del mese, dalle 15.00 alle 18.00; Barrafranca, Via Ferreri Grazia n. 122, locali della Parrocchia Madre della Divina Grazia, secondo mercoledì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Capizzi, Piazza Umberto I, locali del Santuario di San Giacomo, primo lunedì del mese, dalle 15.00 alle 18.00; Catenanuova, via Roma n.15, Caritas Parrocchiale, primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Enna, Piazza Vittorio Emanuele, locali della Chiesa di San Francesco d’Assisi, Primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Nicosia, Largo Duomo n. 10, Palazzo Vescovile, Secondo giovedì del mese, dalle 15.00 alle 17.00; Piazza Armerina, Via Barbuzza n. 3, locali della Chiesa S.S. Angeli Custodi, primo lunedì del mese, dalle 10.00 alle 12.00; Regalbuto, Piazza Savoia n. 5, locali della Chiesa San Domenico, ultimo giovedì del mese, dalle 10.00 alle 13.00; Troina, Via Guglielmo Malaterra, locali della Chiesa Nuova, primo martedì del mese, dalle 10.00 alle 13.00.

L’accesso è diretto, gratuito, senza impegnativa del medico e nel totale rispetto dell’anonimato. È possibile anche telefonare alle linee telefoniche dedicate: SERT di Nicosia 0935/671333, tutti i lunedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00; SERT di Enna/Piazza Armerina 0935/981614, tutti i mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

“Il numero di comuni interessati dall’apertura degli sportelli – conclude Carmela Murè – verrà incrementato nei mesi successivi per cercare di creare una rete per la prevenzione da gioco d’azzardo patologico, offrendo supporto e sostegno attraverso l’equipe multidisciplinare costituita da psicologi, educatori socio pedagogici e assistenti sociali”.