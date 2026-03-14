Asp di Enna, Gianpaolo Sottile nominato direttore del Servizio Tecnico

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Con la delibera n. 262 di febbraio 2026, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha conferito l’incarico di Direttore della UOC Servizio Tecnico all’ing. Gianpaolo Sottile, sancendo ufficialmente una guida stabile per uno degli uffici più strategici dell’organizzazione aziendale.

Una nomina che giunge al termine di un percorso già avviato: Sottile ricopriva il ruolo di Direttore facente funzioni dal novembre 2025, carica che oggi assume una titolarità piena, riconoscendo così la continuità e la solidità di una gestione già in atto.

Il profilo dell’ingegnere offre garanzie di esperienza tanto nel settore privato quanto in quello pubblico. Laureato in Ingegneria Meccanica all’Università di Catania nel 1995 con il massimo dei voti, Sottile ha maturato esperienze in aziende multinazionali prima di approdare alla pubblica amministrazione, dove ha ricoperto il ruolo di Ingegnere Capo in diversi comuni. Nel tempo ha diretto società private operanti nel campo dell’edilizia e degli impianti tecnologici, con una specializzazione nelle energie rinnovabili e nell’efficientamento energetico: competenze oggi più che mai preziose in un contesto sanitario che guarda con crescente attenzione alla sostenibilità. Dal 2020 è dirigente ingegnere dell’ASP di Enna, vincitore di concorso pubblico.

Il Servizio Tecnico dell’ASP di Enna è l’ufficio dal quale dipende la realizzazione materiale di ogni intervento sulle strutture sanitarie provinciali: progettazione, direzione lavori, collaudi, manutenzione straordinaria.

In questo momento il suo ruolo è particolarmente delicato, poiché l’Azienda è impegnata nell’attuazione di una serie di interventi finanziati attraverso le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In questo contesto, disporre di una direzione tecnica stabile, competente e orientata ai risultati non è soltanto un vantaggio organizzativo, ma una necessità.

L’ing. Sottile è chiamato a garantire l’impulso necessario affinché i lavori in essere procedano secondo le tempistiche previste e i nuovi progetti — quelli che nei prossimi anni ridisegneranno le strutture sanitarie ennesi — vengano preparati e avviati con la dovuta competenza ed efficienza.

La nomina si inserisce nel percorso di rinnovamento organizzativo che l’ASP di Enna ha avviato con determinazione nel 2025, con nuove assunzioni e rotazioni dirigenziali.

«Rivolgo all’ing. Sottile i miei auguri di buon lavoro e la mia piena fiducia» dichiara il DG Mario Zappia. «Il Servizio Tecnico è un ufficio che in questo momento gioca un ruolo determinante per il futuro della nostra Azienda. Dal suo lavoro dipenderanno i progetti che nei prossimi anni trasformeranno le strutture sanitarie della provincia. Sono certo che la sua competenza e la sua esperienza sapranno dare all’ufficio l’impulso giusto per affrontare queste sfide con la necessaria concretezza.»