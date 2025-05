ASP d Encorso teorico pratico di isteroscopiana: corso teorico pratico di isteroscopia

PUBBLICITÀ

Ieri presso l’ospedale Umberto I di Enna si è concluso il primo corso teorico pratico di isteroscopia ambulatoriale diagnostica e operativa a Enna.

Una due giorni dedicata alla chirurgia isteroscopica e agli importanti sviluppi tecnologici avvenuti negli ultimi anni.

Il corso, prevalentemente pratico, è stato incentrato soprattutto sullo studio delle attrezzature e dello strumentario isteroscopico ambulatoriale e sulle principali indicazioni ginecologiche.

A presiedere ai lavori Basilio Pecorino, direttore scientifico del corso e direttore dell’unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Umberto I di Enna, accompagnato dal comitato scientifico composto dai dottori Francesco Maria Colaleo, Paolo Manna, Alessia Sambito e Luigia Terranova.

Un rilancio importante per l’unità operativa ennese che per la prima volta diventa protagonista di un evento di rilevanza regionale e nazionale, con lectio sull’isteroscopia del dottore Emilio Lomeo, un approfondimento sulla diagnostica ultrasonografica della patologia intrauterina fatta dal dottore Giancarlo Conoscenti, sullo strumentario e sull’attrezzatura tecnologica a cura del dottore Antonio Accardi e sull’innovazione tecnologica in ambito isteroscopico grazie al dottore Salvatore Giovanni Vitale.

Importante anche l’apporto dei medici anestesisti dell’ospedale Umberto I di Enna che hanno trattato il tema delle strategie di controllo del dolore nelle procedure ambulatoriali con le dottoresse Emilia Lo Giudice e Giuliana Arena.

Il corso si è concluso con l’utilizzo dei simulatori e le “live surgery” in ambulatorio.

“La ricerca scientifica e l’avanzamento tecnologico – commenta il professore Pecorino – consentono di eseguire una chirurgia isteroscopica ambulatoriale in un tempo unico. Così riusciamo a ridurre i costi sanitari ma soprattutto c’è una maggiore compliance da parte delle pazienti. Diventa importante, quindi, avere queste giornate di studio che ci danno la possibilità di confrontarci e di migliorarci”.